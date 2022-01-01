Женщина и четверо ее мужчин, 1984

Действие фильма происходит в конце прошлого столетия в рыбацком поселке на берегу Балтийского моря. Однажды море выбрасывает на берег тело рыбака. Старший и младший узнают в утопленнике своего отца. По окончании траура старший женится на Женщине и, чтобы выплатить отцовский долг банкиру, едет в город на заработки. Не добравшись до города, он погибает от руки бродяги — и тогда младший занимает его место в доме.



Чтобы прокормить себя и Женщину, младший идет работать спасателем, но очень скоро буря и его уносит в море. Как единственного кормильца освобождают из тюрьмы отца ее первого мужа — и теперь ему с внуками и Женщиной, ставшей ему женой, предстоит охранять дом и бороться с нуждой…