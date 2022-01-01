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Женщина и четверо ее мужчин
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Zhenshchina i chetvero yeyo muzhchin

Женщина и четверо ее мужчин, 1984

1984 / СССР
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Действие фильма происходит в конце прошлого столетия в рыбацком поселке на берегу Балтийского моря. Однажды море выбрасывает на берег тело рыбака. Старший и младший узнают в утопленнике своего отца. По окончании траура старший женится на Женщине и, чтобы выплатить отцовский долг банкиру, едет в город на заработки. Не добравшись до города, он погибает от руки бродяги — и тогда младший занимает его место в доме.

Чтобы прокормить себя и Женщину, младший идет работать спасателем, но очень скоро буря и его уносит в море. Как единственного кормильца освобождают из тюрьмы отца ее первого мужа — и теперь ему с внуками и Женщиной, ставшей ему женой, предстоит охранять дом и бороться с нуждой…

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 апреля 1983
Возраст 16+
Режиссер
Альгимантас Пуйпа
В ролях
Юрате Онайтите
Антанас Шурна
Видас Пяткявичюс
Саулюс Баландис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина и четверо ее мужчин 1 постер
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