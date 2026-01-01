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Юрате Онайтите
Jūratė Onaitytė
Киноафиша
Персоны
Юрате Онайтите
Юрате Онайтите
Jūratė Onaitytė
Дата рождения
11 февраля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Дети из отеля "Америка"
(1990)
7.3
Женщина и четверо ее мужчин
(1984)
7.3
Песок в твоих волосах
(2025)
Фильмография Юрате Онайтите
7.3
Песок в твоих волосах
Sand in Your Hair
драма
2025, Литва
6.9
Омут
Duburys
драма
2009, Литва
8.2
Дети из отеля "Америка"
Vaikai is America viesbucio
драма
1990, Литва
7.3
Женщина и четверо ее мужчин
Zhenshchina i chetvero yeyo muzhchin
драма, детектив
1984, СССР
7.3
Богач, бедняк
Bogach, bednyak...
драма
1982, СССР
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