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Вечное сияние

Вечное сияние, 1987

1987 / Литва / СССР
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Факты О фильме

- По мотивам повести Римантаса Шавялиса «Вечный свет».

Коллективизация в литовской деревне. Действие происходит в 56-м году. Три года как умер Сталин, а сталинская система насилия над личностью действует безотказно. За годы войны с фашизмом и локальной войны с «лесными братьями» порушен вековой крестьянский уклад. Но и этого мало. Сила, которой уже не может противостоять маленький человек, втянутый в воронку истории, повсюду расставляет устрашающие кровавые знаки. Не хотел отдать коня — полюбуйся на его отрезанную голову. 

5.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Возраст 12+
Режиссер
Альгимантас Пуйпа
В ролях
Видас Пяткявичюс
Костас Сморинагинас
Виргиния Кяльмялите
Все актеры и съемочная группа
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