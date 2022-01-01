Вечное сияние, 1987

Коллективизация в литовской деревне. Действие происходит в 56-м году. Три года как умер Сталин, а сталинская система насилия над личностью действует безотказно. За годы войны с фашизмом и локальной войны с «лесными братьями» порушен вековой крестьянский уклад. Но и этого мало. Сила, которой уже не может противостоять маленький человек, втянутый в воронку истории, повсюду расставляет устрашающие кровавые знаки. Не хотел отдать коня — полюбуйся на его отрезанную голову.