Смотрели комедии Гайдая до самых титров? Тогда вспомните последние фразы хитов великого режиссера (тест)

Кто же все-таки убил Муху в сериале «Бригада»: эту страшную тайну не могли раскрыть целых шесть лет

Критики оценили выше 90%: 5 редких сериалов на HBO Max, которые покорили и экспертов и зрителей

Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно

Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)

Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)

Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»

«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер