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Непокой Непокой
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Unrest

Непокой, 2017

2017 / США / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Синдром хронической усталости вторгся в жизнь 24-летней студентки Гарварда Дженнифер Бреа незадолго до свадьбы: сначала сил хватало только на посещение занятий, затем девушке пришлось перейти практически на постельный режим, полагаясь на поддержку родственников и мужа Омара Васоу, консультанта Опры Уинфри, создателя соцсети Blackplanet и интернет-аналитика. Через год растерянности и боли Бреа решает снять документальный фильм о своей болезни, общаясь по «Скайпу» с другими людьми, чью жизнь изменил синдром хронической усталости, и специалистами по функциональным расстройствам.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 7 мая 2021
Премьера в мире 8 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Дженнифер Бреа
В ролях
Дженнифер Бреа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Непокой 2 постера
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Наша рецензия
Всегда активной и много путешествующей студентке Гарварда Дженнифер Бреа незадолго до свадьбы диагностируют синдром хронической усталости. В 24 года она лишается всего - возможности учиться со всеми, сил на решение самых простых задач и свободного перемещения по миру. Прикованная к постели, девушка полностью полагается на поддержку родственников и своего возлюбленного Омара Васоу. Пройдя через беспробудную растерянность и тонны боли, Дженнифер решает снять документальный фильм о поразившей ее…
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саундтрек фильма Непокой
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