Непокой, 2017

Синдром хронической усталости вторгся в жизнь 24-летней студентки Гарварда Дженнифер Бреа незадолго до свадьбы: сначала сил хватало только на посещение занятий, затем девушке пришлось перейти практически на постельный режим, полагаясь на поддержку родственников и мужа Омара Васоу, консультанта Опры Уинфри, создателя соцсети Blackplanet и интернет-аналитика. Через год растерянности и боли Бреа решает снять документальный фильм о своей болезни, общаясь по «Скайпу» с другими людьми, чью жизнь изменил синдром хронической усталости, и специалистами по функциональным расстройствам.