Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий

На самом деле Шрек умел не только воздух портить: в мультике DreamWorks не показали его суперспособность

«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно

«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха

Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка