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Киноафиша Фильмы О Байкале начистоту

О Байкале начистоту

, 2016
Россия / документальный / 18+

О фильме

Во всем мире знают, что Байкал - самое чистое, глубокое и красивое озеро на планете, и уверены в том, что так было, и так будет всегда. Но в последнее время все чаще стали говорить: на Байкале назревает экологическая катастрофа, мы можем его потерять!

Авторы фильма отправились в большую экспедицию по Байкалу на исследовательском судне Лимнологического института, чтобы понять, что стало причиной экологического бедствия и как помочь великому озеру.

Это фильм-путешествие и фильм-размышление. Он не только об Озере, он еще и о людях, которые живут у Озера и всеми силами пытаются не допустить самое страшное...

В ролях

Яна Рубановская
Режиссер Яна Рубановская
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

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