Во всем мире знают, что Байкал - самое чистое, глубокое и красивое озеро на планете, и уверены в том, что так было, и так будет всегда. Но в последнее время все чаще стали говорить: на Байкале назревает экологическая катастрофа, мы можем его потерять!

Авторы фильма отправились в большую экспедицию по Байкалу на исследовательском судне Лимнологического института, чтобы понять, что стало причиной экологического бедствия и как помочь великому озеру.

Это фильм-путешествие и фильм-размышление. Он не только об Озере, он еще и о людях, которые живут у Озера и всеми силами пытаются не допустить самое страшное...