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Никто меня не защитит
Киноафиша Фильмы Никто меня не защитит Отзывы о фильме «Никто меня не защитит»
Dare mo mamotte kurenai Никто меня не защитит 2008 / Япония
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Никто меня не защитит»

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Артем Орлов 9 декабря 2017, 00:50
Оценка
9 лет прошло с момента выхода фильма, но посмотрел я его только в среду 6 декабря 2017г.. У нас в Рязани как раз проходил фестиваль японского кино. Я доволен, ибо это один из лучших фильмов, что показывали на фестивале.
Просто посмотрите и всё! Желательно на японском и с сабами))). Я в восторге, вуф вуф
9 декабря 2017, 00:50 Ответить
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