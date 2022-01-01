Осторожно: хрупкое. История одного предмета, 2017

Кооперация искусствоведа и режиссера Франческо Клеричи и миланского национального музея науки и техники «Леонардо да Винчи». Новым фильмом Франческо продолжает свою квадрологию, посвященную исследованию ручной работы в эпоху цифровой экспансии и современному переосмыслению греческого понятия «технэ». Пристальная камера следит за тщательной реставрацией необыкновенного объекта, доставленного сюда будто прямиком из научно-фантастического фильма. Перед нами — важнейшее открытие 30-х годов XX века, ценный инструмент науки — генератор Кокрофта — Уолтона, умножитель напряжения, который применяется и по сей день. Фильм Франческо Клеричи фиксирует переход генератора из научной лаборатории в музей, из скрытой сферы — в общественную. «Handle with Care» — междисциплинарный эксперимент; кооперация искусствоведа и режиссера Франческо Клеричи и миланского национального музея науки и техники «Леонардо да Винчи», одного из самых популярных музеев в Италии. Новым фильмом Франческо продолжает свою квадрологию, посвященную исследованию ручной работы в эпоху цифровой экспансии и переосмыслению греческого понятия «технэ» в современном контексте. Если прошлый фильм «Движением рук» переносил на экран наблюдения за созданием арт-объекта, то «Handle with Care» заглядывает в потайную комнату науки.