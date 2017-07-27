АльфаГо, 2017

Могут ли компьютеры думать творчески, как люди? Возможно ли создать алгоритм, описывающий интуицию? Этими и другими вопросами задаются в компании Deep Mind, занимающейся искусственным интеллектом и недавно купленной Google. Ее создатель, вундеркинд Демис Хассабис, купил первый компьютер в 8 лет — на призовые от выигранного шахматного турнира. Его мечта — научить машину играть лучше человека — в арканоид, в Starcraft, в другие видеоигры, но особенно — в го, древнюю китайскую игру, которая считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком. И вот программа создана — она называется AlphaGo — и уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. Теперь у команды Хассабиса более серьезный вызов — сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 9-го дана Ли Седолем. Этот фильм — идеальная спортивная драма XXI века. Человек против машины. Меланхоличный субтильный кореец против безразличного экрана, 60 миллионов зрителей по всему миру, следящих за этим противостоянием. И пусть Седоль ведет себя слишком самоуверенно, слишком высокомерен и слишком любим журналистами. За него в этом противостоянии болеют даже создатели AlphaGo: шутка, что Седоль играет не за себя и не за Корею, а за все человечество, в какой-то момент перестает казаться шуткой.