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AlphaGo

АльфаГо, 2017

2017 / США
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14 голосов
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О фильме

Могут ли компьютеры думать творчески, как люди? Возможно ли создать алгоритм, описывающий интуицию? Этими и другими вопросами задаются в компании Deep Mind, занимающейся искусственным интеллектом и недавно купленной Google. Ее создатель, вундеркинд Демис Хассабис, купил первый компьютер в 8 лет — на призовые от выигранного шахматного турнира. Его мечта — научить машину играть лучше человека — в арканоид, в Starcraft, в другие видеоигры, но особенно — в го, древнюю китайскую игру, которая считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком. И вот программа создана — она называется AlphaGo — и уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. Теперь у команды Хассабиса более серьезный вызов — сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 9-го дана Ли Седолем. Этот фильм — идеальная спортивная драма XXI века. Человек против машины. Меланхоличный субтильный кореец против безразличного экрана, 60 миллионов зрителей по всему миру, следящих за этим противостоянием. И пусть Седоль ведет себя слишком самоуверенно, слишком высокомерен и слишком любим журналистами. За него в этом противостоянии болеют даже создатели AlphaGo: шутка, что Седоль играет не за себя и не за Корею, а за все человечество, в какой-то момент перестает казаться шуткой.

7.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 27 июля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Грег Кос
В ролях
Грег Кос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма АльфаГо 2 постера
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