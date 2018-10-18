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Прошло 40 лет с тех пор, как молчаливый маньяк Майкл Майерс в белой кожаной маске нагнал страху на небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс, жестоко расправившись с тремя подростками на Хэллоуин. Будучи продолжением оригинального фильма Джона Карпентера, положившего начало золотого века слешеров, новый «Хэллоуин» заранее поставил себе высокую планку. Более того, картина Дэвида Гордона Грина игнорирует все семь сиквелов, в которых много чего произошло. Да и времена изменились:…