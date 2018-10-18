Прошло 40 лет с тех пор, как молчаливый маньяк Майкл Майерс в белой кожаной маске нагнал страху на небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс, жестоко расправившись с тремя подростками на Хэллоуин. Будучи продолжением оригинального фильма Джона Карпентера, положившего начало золотого века слешеров, новый «Хэллоуин» заранее поставил себе высокую планку. Более того, картина Дэвида Гордона Грина игнорирует все семь сиквелов, в которых много чего произошло. Да и времена изменились:…
Я ожидал, что будет лучше(
Много сюжетных косяков(
Спец. эффекты хорошие! Смерти разнообразные! Крови много!
Но треснутая голова как арбуз это перебор!🤦🏻♂️
Короче фильм подкачал(
Конечно,было пару моментов,которые можно счесть на недочет, но я, как любитель фильмов ужасов, которыц смотрел все возможные фильмы, с уверенностью могу заявить,что это прекрасный,интересный фильм. Сцены убийств не унылы, были даже интересные сюжетные повороты, хотя казалось бы какие сюжетные повороты в слешере,но нет, им удалось меня удивить. Этот фильм попадет в коллекцию моих любимых ужастиков.
сюжет достаточно прост, держит в напряжении, но всё как было и как надо!
не без тупости, конечно, смелые американские граждане прут сами в шкаф, подвал,куда угодно ;)))
Ли Кертис неподражаема - королева фильмов ужасов!
ну и видимо еще будет...
8 баллов из 10ти!
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