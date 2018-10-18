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Хэллоуин Хэллоуин
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Halloween Хэллоуин 2018 / США
7.0 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Хэллоуин»

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Наша рецензия

Прошло 40 лет с тех пор, как молчаливый маньяк Майкл Майерс в белой кожаной маске нагнал страху на небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс, жестоко расправившись с тремя подростками на Хэллоуин. Будучи продолжением оригинального фильма Джона Карпентера, положившего начало золотого века слешеров, новый «Хэллоуин» заранее поставил себе высокую планку. Более того, картина Дэвида Гордона Грина игнорирует все семь сиквелов, в которых много чего произошло. Да и времена изменились:…

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Гришаня Кардаш 18 октября 2018, 16:09
Оценка
Нууу(
Я ожидал, что будет лучше(
Много сюжетных косяков(
Спец. эффекты хорошие! Смерти разнообразные! Крови много!
Но треснутая голова как арбуз это перебор!🤦🏻‍♂️
Короче фильм подкачал(
18 октября 2018, 16:09 Ответить
Константин Леонидович 19 октября 2018, 13:34
Сценарий бредовый.
19 октября 2018, 13:34 Ответить
karintus 19 октября 2018, 15:28
Оценка
Это шикарный фильм! Сценарий,музыка, постановка кадра - все отлично.
Конечно,было пару моментов,которые можно счесть на недочет, но я, как любитель фильмов ужасов, которыц смотрел все возможные фильмы, с уверенностью могу заявить,что это прекрасный,интересный фильм. Сцены убийств не унылы, были даже интересные сюжетные повороты, хотя казалось бы какие сюжетные повороты в слешере,но нет, им удалось меня удивить. Этот фильм попадет в коллекцию моих любимых ужастиков.
19 октября 2018, 15:28 Ответить
andrei.opletaev2013 21 октября 2018, 19:10
Оценка
Фильм отстой. Пожелал что пошёл. Американцы разучились снимать.
21 октября 2018, 19:10 Ответить
Дмитрий Симан 21 октября 2018, 20:18
Оценка
Фильм отстой. Настолько тупой, что я не плнимаю как можно снимать подобную дичь. Не советую.
21 октября 2018, 20:18 Ответить
almaz93 21 октября 2018, 22:31
Оценка
Не очень, затянутый
21 октября 2018, 22:31 Ответить
Алёна Классен 24 октября 2018, 14:07
Оценка
Хуже фильма не смотела
24 октября 2018, 14:07 Ответить
rafik.ivanov.85 28 октября 2018, 18:17
Оценка
Так если совсем скучно пойдет для просмотра ,
28 октября 2018, 18:17 Ответить
Андрей 29 января 2019, 18:09
Оценка
хороший фильм! классика по сюжету и по формату!
сюжет достаточно прост, держит в напряжении, но всё как было и как надо!
не без тупости, конечно, смелые американские граждане прут сами в шкаф, подвал,куда угодно ;)))
Ли Кертис неподражаема - королева фильмов ужасов!
ну и видимо еще будет...
8 баллов из 10ти!
29 января 2019, 18:09 Ответить
Данил Узиков 1 марта 2022, 09:47
Оценка
клёвая кино
1 марта 2022, 09:47 Ответить
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