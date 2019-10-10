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Режиссер Энг Ли, трехкратный обладатель Оскара, вновь пытается войти в русло массового кино. Первую попытку, которой стал «Халк» 2003 года, сложно назвать удачной даже в эпоху зарождения кинокомиксов. В этот раз режиссер пробует себя в жанре шпионского боевика, напичканного техническими инновациями. Помимо цифрового омоложения Уилла Смита и 3D, картина снята в новом формате HFR, предполагающем версии с частой 60 или 120 кадров в секунду. Такие сеансы правда нужно поискать. Большая…