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Гемини Гемини
Киноафиша Фильмы Гемини Отзывы о фильме «Гемини»
Gemini Man Гемини 2019 / США
7.3 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Гемини»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Энг Ли, трехкратный обладатель Оскара, вновь пытается войти в русло массового кино. Первую попытку, которой стал «Халк» 2003 года, сложно назвать удачной даже в эпоху зарождения кинокомиксов. В этот раз режиссер пробует себя в жанре шпионского боевика, напичканного техническими инновациями. Помимо цифрового омоложения Уилла Смита и 3D, картина снята в новом формате HFR, предполагающем версии с частой 60 или 120 кадров в секунду. Такие сеансы правда нужно поискать. Большая…

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Елена Тарасова 10 октября 2019, 17:48
Оценка
Хороший, интересный фильм, советую 👍
10 октября 2019, 17:48 Ответить
yakubov121299 10 октября 2019, 19:52
Оценка
Фильм просто бомба , спецэффекты супер , Уилл Смит как всегда в форме , хороший фильмец всем советую
10 октября 2019, 19:52 Ответить
erika_sha 10 октября 2019, 22:32
Оценка
Отличный фильм! Люблю этого актера! Рекомендую
10 октября 2019, 22:32 Ответить
Mikhail Kokin 11 октября 2019, 00:01
Оценка
Хороший - динамичный фильм! На один раз..
11 октября 2019, 00:01 Ответить
Номат Юричев 11 октября 2019, 02:24
Оценка
Фильм классный мне понравилься советую посмотреть
11 октября 2019, 02:24 Ответить
Olesia Shara 11 октября 2019, 09:41
Оценка
Мне понравился фильм!
11 октября 2019, 09:41 Ответить
poshehonec 11 октября 2019, 18:53
Оценка
Бодренький, но действительно, на один раз, впрочем, как и большинство современных фильмов)
11 октября 2019, 18:53 Ответить
Соня Давыдова 11 октября 2019, 19:14
Зря потраченные деньги , мои - на билеты , режиссеров - на эту картину . Дурацкие диалоги , отвратительная работа оператора , нудный сюжет - не советую .
11 октября 2019, 19:14 Ответить
David Murphy 12 октября 2019, 18:53
Оценка
После джокера этот фильм не впечатлил 👎🏼
12 октября 2019, 18:53 Ответить
Даша Польщикова 12 октября 2019, 21:46
Оценка
это шикарный фильм там есть и над чем посмеяться и поплакать нам с подругой очень понравилось ходили утром и до сих пор под впечетрением
12 октября 2019, 21:46 Ответить
Azamkhon Akhmedov 12 октября 2019, 22:03
Оценка
Как обычно, на уровне 👍🏻👍🏻👍🏻
12 октября 2019, 22:03 Ответить
Ольга Рухлова 13 октября 2019, 07:48
Оценка
Непонятно откуда высокий рейтинг. Фильм очень скучный. Если в начале более-менее есть экшн, то потом все скатывается в скучнейшую мелодраму. Спецэффекты тоже хороши: нарисовано на компьютере и это отчетливо видно. Зря потраченные деньги
13 октября 2019, 07:48 Ответить
Екатерина Васильевна 13 октября 2019, 20:05
Оценка
Фильм ужасно скучный! Я еле мужика своего разбудила после того как фильм закончился! Сама чуть не уснула еще! Куча странных спецэффектов. Как-буд то не фильм про человека, а фильм про супер героя смотрела.
13 октября 2019, 20:05 Ответить
Захар Гелеверя 13 октября 2019, 20:20
Оценка
Отличный фильм
13 октября 2019, 20:20 Ответить
Ксения 14 октября 2019, 00:39
Оценка
Ожидала худшего. Фильм вполне для разового просмотра в кинотеатре. Красивые виды, та
14 октября 2019, 00:39 Ответить
rafik.ivanov.85 14 октября 2019, 07:47
Оценка
Так себе кино нудноват и скучноват .
14 октября 2019, 07:47 Ответить
Наиль Мухаметзянов 17 октября 2019, 12:14
Оценка
Фильм очень порадовал!)
17 октября 2019, 12:14 Ответить
Станислав Архипов 21 октября 2019, 08:31
На разок
21 октября 2019, 08:31 Ответить
Димон Охламон 26 октября 2019, 09:46
Оценка
На столько среднего, шаблонного, скучного фильма со смитом даже не ожидал. Не сгодился даже, чтоб просто вечерок скоротать, потерянное время, нудятина, досмотрел через силу.
26 октября 2019, 09:46 Ответить
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