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Тварь Тварь
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Тварь 2019 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Тварь»

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Наша рецензия

Российский хоррор – территория пока дикая, здесь правит энтузиазм, поэтому большие артисты заглядывают сюда не часто. В этом смысле участие Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова в хорроре режиссёра-дебютантки – настоящий прорыв для нашей индустрии. Жанр ужасов уверенно входит в мейнстрим, и это здорово. Другая особенность картины в том, что она написана и снята женщинами. Идея фильма принадлежит режиссёру Ольге Городецкой, для которой это первый большой проект: до этого на её…

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Алексей Аксёнов 26 января 2019, 15:32
Сюжет фильма слизали с фильма Омен.
26 января 2019, 15:32 Ответить
jhjhjjmb 24 ноября 2019, 00:33
Оценка
Омен, пересказ в рф. Сразу видно отечественное г* , абсолютно не хватает мозгов на создания чего-то нового, хоть сравните омен, какие актеры, как прекрасно снято, а это....
24 ноября 2019, 00:33 Ответить
Инквизиция 2 декабря 2019, 15:14
Оценка
Я не считаю, что Омен прекрасно снято. Тупой ужастик. Тварь может и слизан. Но он ближе к российской действительности и скорее психологический фильм, чем ужастик. Если зритель не готов с такому рода инновациям - это проблемы зрителя. На самом деле я не думаю, что росссияне нажрались пендософского фастфуда и у них началось разжижение мозгов. Просто мало кто из думающих зрителей находит время писать комментарии. Итого. При возможной содранности сюжета фильм по российски адаптирован и с претензией на понимание загадочной русской души. Не мой любимый жанр. Просто были свободные пару часов. Не жалею что пошла. Иногда пишешь научную работу сам и получается невнятное г***о. А иногда можно так красиво подать чужую идею, что даже сам автор идеи будет апплодировать стоя. Не скажу что шедевр, но на несколько порядков лучше всего пендосовского фастфуда, на который стадами идет зритель. Включите мозг, если он у вас есть. И ходите на те фильмы, авторы которых хотя бы догадываются где у человека душа. 5 из 10. Не больше и не меньше. Не шедевр. Но держит до конца. И развязочка тоже зачетная. Будет пару часов сходите
2 декабря 2019, 15:14 Ответить
Михаил Ушков 11 декабря 2019, 12:03
Оценка
Начало фильма действительно работало так как должно
И держало в напряжении
Но ближе к середине фильма все запороли сюжетными дырами и недодуманностью
Под конец сюжет начал более менее оживать, но все испортили так себе графикой в даже русских сериалов...
По этому 2
11 декабря 2019, 12:03 Ответить
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