Российский хоррор – территория пока дикая, здесь правит энтузиазм, поэтому большие артисты заглядывают сюда не часто. В этом смысле участие Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова в хорроре режиссёра-дебютантки – настоящий прорыв для нашей индустрии. Жанр ужасов уверенно входит в мейнстрим, и это здорово. Другая особенность картины в том, что она написана и снята женщинами. Идея фильма принадлежит режиссёру Ольге Городецкой, для которой это первый большой проект: до этого на её…
И держало в напряжении
Но ближе к середине фильма все запороли сюжетными дырами и недодуманностью
Под конец сюжет начал более менее оживать, но все испортили так себе графикой в даже русских сериалов...
По этому 2
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