Наша рецензия

Российский хоррор – территория пока дикая, здесь правит энтузиазм, поэтому большие артисты заглядывают сюда не часто. В этом смысле участие Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова в хорроре режиссёра-дебютантки – настоящий прорыв для нашей индустрии. Жанр ужасов уверенно входит в мейнстрим, и это здорово. Другая особенность картины в том, что она написана и снята женщинами. Идея фильма принадлежит режиссёру Ольге Городецкой, для которой это первый большой проект: до этого на её…