15 августа 1990 года Павел Шелест неторопливо ехал по трассе Слока-Талси на «Икарусе», не подозревая, что в 12:38 ему суждено столкнуться с «Москвичом» одной из главных фигур советского рока – Виктора Цоя, который погибнет на месте аварии. Водитель автобуса о нем ничего не знает, музыки его не слушал, но именно ему предстоит вернуть тело Виктора домой в Ленинград вместе с его близкими. Картина не столько о самом музыканте, его друзьях, родных и поисках кассеты…
Сказать , что мне не понравился этот фильм , это не сказать ничего 🤦🏼♀️Я просто не понимаю зачем надо было снимать эту отвратительную картину🤷♀️Я конечно понимала, что не стоит ничего хорошего ждать , но не думала , что он вызовет у меня прям негатив ... Я еле досидела до конца ...
Теперь я понимаю почему сын Виктора Цоя Александр был против того, чтобы эта картина выходила в прокат( впрочем были против не только сын и отец , но и композитор , работающий с группой «Кино», который отказался писать музыку к этому фильму ,а также режиссёр картины «Игла» ).
Собственно именно поэтому все имена в фильме были изменены...
Сам сюжет -это абсолютно выдуманная история , даже близко не похожая на реальное развитие событий после ухода известного рок-музыканта. Смотреть было тошно и местами пошло. Чтоб вы понимали о чем я ... ( Осторожно ❌Небольшой спойлер⛔️)
Гонки с гробом ⚰️в автобусе возмутили меня до глубины души. 🤦🏼♀️🤬🤯
Хорошее в этом фильме только одно : маленький кусочек съемки с реального концерта В. Цоя)
Не рекомендую к просмотру , особенно тем, кто также как и я любит творчество Цоя, знает его биографию, смотрел интервью его близких людей, а также интервью водителя того самого Икаруса , с которым столкнулся в тот роковой день музыкант и о ком снят этот ужасный фильм...
1/10
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