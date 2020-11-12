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Цой Цой
Киноафиша Фильмы Цой Отзывы о фильме «Цой»
Цой 2020 / Россия
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Цой»

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15 августа 1990 года Павел Шелест неторопливо ехал по трассе Слока-Талси на «Икарусе», не подозревая, что в 12:38 ему суждено столкнуться с «Москвичом» одной из главных фигур советского рока – Виктора Цоя, который погибнет на месте аварии. Водитель автобуса о нем ничего не знает, музыки его не слушал, но именно ему предстоит вернуть тело Виктора домой в Ленинград вместе с его близкими. Картина не столько о самом музыканте, его друзьях, родных и поисках кассеты…

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ElizavetaPersonal 12 ноября 2020, 09:39
Оценка
Хватит снимать Говнофильмы на деньги других. То чувство когда видишь Фонд Кино и понимаешь какой будет фильм.
12 ноября 2020, 09:39 Ответить
Никита Горбунов 13 ноября 2020, 13:30
Оценка
Вчера побывал на премьере фильма "Цой" режиссёра Алексея Учителя. Картина об автокатастрофе, в которой погиб Виктор Цой, о событиях в первые дни после его смерти и о том, что происходило в пути при транспортировке тела легенды русского рока из Тукумса в Ленинград. В фильме задействованы прототипы реальных людей, у части из них изменены фамилии или имена, например: продюсер группы "Кино" Юрий Айзеншпис (Игорь Верник) представлен как Юрий Райзен; Наталья Разлогова (Паулина Андреева) - Полина; Янис Фибигс (Евгений Цыганов) - Павел Шелест, водитель автобуса; следователь Эрика Ашмане (Инга Тропа) - Илзе Ясс; сын Цоя - мальчик по имени Женя (Александр Цой). В фильме его играет Мария Пересильд. Любопытный ход перевоплощения девочки в мальчика. Похожее действо можно было наблюдать в картине Никиты Михалкова "Родня". Только там мальчик играл девочку (Фёдор Стуков). Самого же Виктора Цоя в киноленте нет. Присутствуют лишь документальные кадры с ним из прошлых фильмов Алексея Учителя. Мне особенно было интересно посмотреть фильм, ведь я читал об этих событиях в книге Виталия Калгина "Виктор Цой - последний герой современного мифа". Также хотелось увидеть разногласия кино и книги. Фильм художественный, поэтому в нём есть выдуманные действия, но и соблюдены бытующие формальности. "Москвич" Цоя от столкновения с автобусом не переворачивался, "Икарус" был полностью белого цвета, а не красный с белыми вставками. Госномера и марки главных автотранспортных средств в фильме указаны достоверно. Они то и дело мелькают в кадрах. В ленте следователь Илзе знакома с водителем "Икаруса", в реальности - нет. Павла Шелеста, участника ДТП, решают отправить транспортировать тело погибшего Виктора Цоя на автобусе ПАЗ из Латвии в Ленинград. На самом деле это делал другой водитель. Во время пути бывшая жена Цоя Марьяна (Марьяна Спивак) постоянно ссорится с Рикошетом ( Илья Дель) из-за его абсурдного поведения, а Полина, не состоявшаяся жена Виктора, напротив держит интеллигентное спокойствие. За всем этим наблюдает водитель Павел Шелест. Семья и близкие Цоя не догадываются, что их везёт тот самый шофёр, в автобус которого врезался Виктор. В то же время продюсер группы "Кино" ищет аудиокассету с демо-версией новых записей Цоя с пометкой "47". Кстати, рабочее название фильма - "47". Отсылка к предыдущим альбомам группы под названиями "45" и "46". То, что происходит в автобусе на пути следования, вызывает ощущения "танцев на костях". Герои то и дело бранятся, вступают в конфликт с фанатами, а то и вовсе чему-то радуются, как будто забывая, что в транспорте присутствует гроб с телом их близкого человека. Такое поведение вызывает неоднозначную реакцию у зрителя. Теперь я немного понимаю почему сын Цоя Александр подавал иск с обращением о запрете выхода картины в прокат. Это придало скандальности и ещё больше подогрело интерес аудитории. В фильме также присутствует некая девушка фотограф Вика (Надежда Калеганова), которая практически "преследует" по пятам Виктора Цоя, фотографирует его и события, происходящие в дороге. Её фотоматериалами заинтересовывается следственная группа. Фильм снят в Латвии, Калининграде, Псковской области и в Санкт-Петербурге. К слову сказать, в эпизодах на съёмках в Псковской области, мелькнули Цепные мосты города Остров. Они являются достопримечательностью. Я проходил срочную службу в этом городе и прогуливался по этим мостам. Это навеяло во мне приятные воспоминания. В Петербурге я тоже был. Фильм "Цой" вовсе не про легенду русского рока, а о событиях после его гибели, о его окружении и о том, кто и что из себя представляет в трагической ситуации. Радостно было лицезреть Виктора Цоя на большом экране в документальных кадрах, насладиться вновь его творчеством из четырёх прозвучавших композиций. Я надеюсь, что это не последний фильм о Цое и его самого мы ещё увидим на больших экранах.
13 ноября 2020, 13:30 Ответить
mash-popova15 13 ноября 2020, 21:11
«Цой»...🎥🍿
Сказать , что мне не понравился этот фильм , это не сказать ничего 🤦🏼‍♀️Я просто не понимаю зачем надо было снимать эту отвратительную картину🤷‍♀️Я конечно понимала, что не стоит ничего хорошего ждать , но не думала , что он вызовет у меня прям негатив ... Я еле досидела до конца ...
Теперь я понимаю почему сын Виктора Цоя Александр был против того, чтобы эта картина выходила в прокат( впрочем были против не только сын и отец , но и композитор , работающий с группой «Кино», который отказался писать музыку к этому фильму ,а также режиссёр картины «Игла» ).
Собственно именно поэтому все имена в фильме были изменены...
Сам сюжет -это абсолютно выдуманная история , даже близко не похожая на реальное развитие событий после ухода известного рок-музыканта. Смотреть было тошно и местами пошло. Чтоб вы понимали о чем я ... ( Осторожно ❌Небольшой спойлер⛔️)
Гонки с гробом ⚰️в автобусе возмутили меня до глубины души. 🤦🏼‍♀️🤬🤯
Хорошее в этом фильме только одно : маленький кусочек съемки с реального концерта В. Цоя)
Не рекомендую к просмотру , особенно тем, кто также как и я любит творчество Цоя, знает его биографию, смотрел интервью его близких людей, а также интервью водителя того самого Икаруса , с которым столкнулся в тот роковой день музыкант и о ком снят этот ужасный фильм...
1/10
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13 ноября 2020, 21:11 Ответить
Сергей Чонишвили 13 июля 2021, 18:04
Оценка
Ожидалось от фильма совсем другое. Хотелось наверное увидеть историю жизни Виктора, или чтобы было если бы он не погиб в той аварии. А по сути показали жизнь уже без него, и как близкие друзья пытались выехать за счет легенды. Айзеншпис кстати не был такм уродом как показили в фильме, и не пытался в реальности заработать себе популярность на этой трагедии.
13 июля 2021, 18:04 Ответить
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