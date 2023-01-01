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Соломон и царица Савская Соломон и царица Савская
Киноафиша Фильмы Соломон и царица Савская Соломон и царица Савская, 1959: актеры и роли
Solomon and Sheba Соломон и царица Савская 1959 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Соломон и царица Савская, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кинг Видор King Vidor
В ролях
Юл Бриннер Юл Бриннер Yul Brynner Джина Лоллобриджида Джина Лоллобриджида Gina Lollobrigida Джордж Сэндерс Мариса Паван Marisa Pavan Дэвид Фаррар David Farrar Джон Кроуфорд John Crawford
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