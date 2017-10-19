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Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии
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Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Бактерий можно научить синтезировать практически все, от бетона и водорода до инсулина и эндорфинов. И живут они везде, от стенок атомных реакторов до нашего кишечника. Микробы эволюционируют — они перестают быть чувствительными к антибиотикам.

Поэтому микробиология — самая перспективная наука нашего века. Фильм «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» рассказывает три истории молодых российских ученых-микробиологов.

Герои пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Ставинов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии 1 постер
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Наша рецензия
Учёные - скучные люди. Так принято считать. Неразговорчивые, а если говорят, то на птичьем языке, нелюдимые, неопрятные… Учёный мир оброс стереотипами, которые научно-просветительские проекты периодически предпринимают попытку развеять. И, забегая вперёд, можно сказать, что эксперимент под названием «Жизнь с бактериями» прошёл успешно. Документалисты Андрей Тимощенко и Станислав Ставинов превратили типичный специальный репортаж в полноценное (почти час) кино. Которое хочется…
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