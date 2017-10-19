Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии, 2017

Бактерий можно научить синтезировать практически все, от бетона и водорода до инсулина и эндорфинов. И живут они везде, от стенок атомных реакторов до нашего кишечника. Микробы эволюционируют — они перестают быть чувствительными к антибиотикам.

Поэтому микробиология — самая перспективная наука нашего века. Фильм «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии» рассказывает три истории молодых российских ученых-микробиологов.

Герои пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.