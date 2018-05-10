«Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии»: Рецензия Киноафиши

О бедном микробиологе замолвите слово…

Учёные - скучные люди. Так принято считать. Неразговорчивые, а если говорят, то на птичьем языке, нелюдимые, неопрятные… Учёный мир оброс стереотипами, которые научно-просветительские проекты периодически предпринимают попытку развеять. И, забегая вперёд, можно сказать, что эксперимент под названием «Жизнь с бактериями» прошёл успешно. Документалисты Андрей Тимощенко и Станислав Ставинов превратили типичный специальный репортаж в полноценное (почти час) кино. Которое хочется смотреть и слушать. Но вот заслуга ли в этом авторов? Или всё же все лавры себе может забрать герой фильма, руководитель лаборатории микробной биотехнологии МГУ? Кажется, пора затевать свой собственный эксперимент.

Кадр из фильма «Жизнь с бактериями»

Вместе с Андреем Шестаковым авторы и их камеры проводят около года. Никакого уточняющего титра на экране нет, есть лишь догадки по погоде и некоторым событиям. И пока Андрей вместе со студентами делает открытия научные, авторы вместе со зрителями открывают для себя действительно увлекательный мир микробиологов. Это не лабораторные крысы, поросшие сединой, а молодые, сильные, привлекательные и стильные люди. Один только кеды Андрея чего только стоят. Разница в том, что пока нас интересует, сколько сцен после титров в новом фильме от Marvel, их нешуточно заботит, почему при минус первом растворе, чтобы это ни значило, все колонии бактерий погибают. А ещё их интересует, откуда берутся дрожжи для айрана. И чтобы это выяснить, они отправляются в полноценную экспедицию на Эльбрус. А ещё они грезят о супер-оружии, которое будет пожирать нефтяные разливы. И совершенно по-тарантиновски смачно рассуждают о том, как нарядно выглядят « прекрасные разорванные мёртвые клетки и выпученные глаза микробов».

Кадр из фильма «Жизнь с бактериями»

Андрей, конечно, находка для журналистов и документалистов. Редкий учёный, который совершает свои мини-открытия с неподдельным интересом, живой реакцией и доступными простым смертным комментариями. С одной стороны, он не скрывает того, что знает: его снимают камеры. В паре эпизодов даже кажется, что он пытается сказать зазубренную интересную фразу. Но большую часть времени он ведёт себя так, как будто камера и человек за ней - это вольный слушатель, попавший к нему на лекцию. Он хочет рассказать и показать, что микробиология - это круто. И у него получается проделать этот трюк, пишет вам прожженный гуманитарий.

Кадр из фильма «Жизнь с бактериями»

Но несправедливо считать, что весь фильм держится только на главном герое. Чудо создания картины заключается в том, как авторы перемешивают микробиологическое роадмуви с лабораторным триллером. Создаётся впечатление, что Андрей крайне редко сидит на месте. К Эльбрусу и Москве добавляются Белое море и Кубань. К его голосу присоединяются голоса студентов и коллег. А главное, как авторы справились с таким банальным приёмом, как поиск аналогий микро в макро. Ожидаемый, при такой-то теме, но эффектно исполненный. Всё-таки не в каждом фильме вы увидите, как герой, сидящий на скале где-то на Кавказе, внезапно оказывается внутри чашки петри.

Кадр из фильма «Жизнь с бактериями»

«Жизнь с бактериями» - исключительно романтичное кино. Как в советское время романтизировали космонавтов и геологов, так Тимощенко и Ставинов влюбляют зрителей в микробиологов. Хотя бы тем, что совершенно не лезут в финансовый вопрос в своём фильме. Но чутко ловят каждое слово этого, безусловно, неординарного человека. После окончания фильма ещё долго не отпускает мысль, которую Андрей озвучивает в начале фильма: «Бактерии тупо сформировали всё, что мы сейчас называем биосферой». Даже компьютер перед глазами раскладывается на бактерии. Да, всё-таки я гуманитарий…

Вероника Скурихина