Андрей – Голос вина, 2017

Полнометражный документальный фильм об Андрее Челищеффе, русском аристократе, посвятившем свою жизнь искусству виноделия. Белогвардейский офицер после революции эмигрировал в Европу, найдя свое призвание в виноделии. В 1938 году винодельческая фирма из Калифорнии приглашает Челищеффа в США — возрождать практически уничтоженное в результате деятельности сухого закона виноделие. За короткое время никому неизвестное вино из Калифорнии становится знаменитым на весь мир калифорнийским каберне. Признанием огромного вклада Челищеффа в развитие калифорнийского виноделия стал знаменитый «Суд Парижа» (1976), когда в результате слепой дегустации американских и французских вин ведущие сомелье Франции отдали предпочтение винам из Калифорнии. Андрей Челищефф был не бизнесменом, а художником и ученым, чье сердце и душа были посвящены вину. Его жизненная философия и любовь к вину продолжает и сегодня оказывать влияние на новые поколения виноделов по всему миру.