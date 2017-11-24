Последний вальс, 2017

Документальный фильм «Последний вальс» сняла Юлия Бобкова, ранее выпустившая лишь короткометражный фильм «На краю» в 2016 году. Фильм расскажет о путешествии композитора Олега Каравайчука в родное село Комарово, где он провел большую часть своей жизни и вел затворнический образ жизни. Зритель сможет впервые услышать произведение под названием «Вальс Комарово», ставшее последним творением композитора. Фильм стал своеобразным прощанием Каравайчука со зрителями, напоминая им о вечных ценностях.
- Олег Каравайчук скончался 13 июня 2016 в Петербурге
- Каравайчук написал музыку к более чем 150 фильмам, в числе которых "Темная ночь", "Женитьба", "Алеша Птицин вырабатывает характер"
- Его почерком стало эпатажное выступление с наволочкой на голове, игра на рояле лёжа или на коленях. Сам композитор объяснял это желанием сосредоточиться и остаться только со своей музыкой
- По словам Каравайчука, свой метод, лёгший в основу поиска и создания музыки для кино, он обрёл с помощью Виктора Некрасова, во время работы над фильмом «Солдаты», сценаристом которого был Некрасов
Главный герой фильма — композитор Олег Каравайчук — отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора-затворника стал «Вальс Комарово», который прозвучит в фильме впервые. Это прощание художника со зрителями, его послание и напоминание о вечных ценностях: любви к первозданной природе и человеку.