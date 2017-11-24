Последний вальс, 2017

- Олег Каравайчук скончался 13 июня 2016 в Петербурге

- Каравайчук написал музыку к более чем 150 фильмам, в числе которых "Темная ночь", "Женитьба", "Алеша Птицин вырабатывает характер"

- Его почерком стало эпатажное выступление с наволочкой на голове, игра на рояле лёжа или на коленях. Сам композитор объяснял это желанием сосредоточиться и остаться только со своей музыкой

- По словам Каравайчука, свой метод, лёгший в основу поиска и создания музыки для кино, он обрёл с помощью Виктора Некрасова, во время работы над фильмом «Солдаты», сценаристом которого был Некрасов