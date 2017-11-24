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Последний вальс Последний вальс
Киноафиша Фильмы Последний вальс

Последний вальс, 2017

2017 / Россия
3.4 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм «Последний вальс» сняла Юлия Бобкова, ранее выпустившая лишь короткометражный фильм «На краю» в 2016 году. Фильм расскажет о путешествии композитора Олега Каравайчука в родное село Комарово, где он провел большую часть своей жизни и вел затворнический образ жизни. Зритель сможет впервые услышать произведение под названием «Вальс Комарово», ставшее последним творением композитора. Фильм стал своеобразным прощанием Каравайчука со зрителями, напоминая им о вечных ценностях.

- Олег Каравайчук скончался 13 июня 2016 в Петербурге

- Каравайчук написал музыку к более чем 150 фильмам, в числе которых "Темная ночь", "Женитьба", "Алеша Птицин вырабатывает характер"

- Его почерком стало эпатажное выступление с наволочкой на голове, игра на рояле лёжа или на коленях. Сам композитор объяснял это желанием сосредоточиться и остаться только со своей музыкой

- По словам Каравайчука, свой метод, лёгший в основу поиска и создания музыки для кино, он обрёл с помощью Виктора Некрасова, во время работы над фильмом «Солдаты», сценаристом которого был Некрасов

Главный герой фильма — композитор Олег Каравайчук — отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора-затворника стал «Вальс Комарово», который прозвучит в фильме впервые. Это прощание художника со зрителями, его послание и напоминание о вечных ценностях: любви к первозданной природе и человеку.

3.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Юлия Бобкова
В ролях
Олег Каравайчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний вальс 1 постер
Окно в Европу Приз им. Саввы Кулиша
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Наша рецензия
Композитор и пианист Олег Николаевич Каравайчук – совершенно не типичный представитель человечества. Выбрав жизнь затворника, он с самого раннего детства, всю свою жизнь писал музыку, им озвучены более ста пятидесяти фильмов, хотя «озвучку» он считал работой, а не творчеством. Каравайчуку не хотелось, чтобы «Последний вальс» стал фильмом о нем, он согласился участвовать только в том случае, если бы кинематографисты согласились снять кино о поселке Комарово. Правда…
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