«Последний вальс»: Рецензия Киноафиши

Сердцем наизнанку

Композитор и пианист Олег Николаевич Каравайчук – совершенно не типичный представитель человечества. Выбрав жизнь затворника, он с самого раннего детства, всю свою жизнь писал музыку, им озвучены более ста пятидесяти фильмов, хотя «озвучку» он считал работой, а не творчеством. Каравайчуку не хотелось, чтобы «Последний вальс» стал фильмом о нем, он согласился участвовать только в том случае, если бы кинематографисты согласились снять кино о поселке Комарово. Правда сейчас это уже не такое веселое место, как пел когда-то о нем Игорь Скляр, теперь на месте когда-то источника чистой энергии, где обитали Музы множества талантливых людей, возвели заборы и участки те, у кого есть деньги, а души они давно за это все продали. Вот об этом и хотел рассказать Каравайчук, о том, что благодаря природе и всему, что нас окружает, люди творят и создают гениальные произведения и это нельзя забывать, ведь иначе, все вокруг может превратиться в обыденное и заурядное, и поэтика исчезнет.

Кадр из фильма «Последний вальс»

В далеком уже 1978 году Мартин Скорсезе выпустил фильм «Последний вальс» о группе The Band, картина до сих пор считается одним из лучших «концертных» проектов. Молодая кинематографистка Юлия Бобкова, дав своему фильму такое же название, повысила планку ожиданий довольно высоко. Но благодаря неоднозначному образу Олега Каравайчука – эпатажного нелюдима, который постоянно ходит в пальто и берете, при этом всегда импровизирует: что-то поет или наигрывает, впрочем, всегда при этом открытого для монолога, если предложить ему полную свободу. На ММКФ этого года вместе с «Последним вальсом» участвовала в программе и другая картина, «Бабочки», она также создавалась из множества записей, где совмещались ч/б эпизоды и цветные, концертные и постановочные. Кстати, на счет Юлии Бобковой. К ней и ее стилю стоит присмотреться, ведь она с легкостью в кадре совмещает документалистику, атмосферу Триера и авторские зарисовки Тарковского, возможно, подобные личности и стоят во главе нашего будущего российского кинематографа, особенно из-за того, что ее насмотренность не мешает ей, в отличие от большинства, создавать свое собственное кино.

Кадр из фильма «Последний вальс»

Картина распадается на условные три части: концертную, документальную, старые съемки, фотографии и последнее интервью, которое удалось записать. На самом деле, самое последнее должно было идти в финале картины. Но кинематографистам, увы, пришлось снимать похороны Каравайчука. Но тот, как ни странно, любил кладбище, потому что родился неподалеку, и все детство провел, гуляя поблизости. Поэтому для него это место силы. Так что и зрители, смотря «Последний вальс», видят это скорее неким перерождением, когда человек на этой земле все, что мог и хотел, сделал, а остальное получится в следующих жизнях.

Олег Николаевич – уникум, способный играть даже с наволочкой на голове или просто лежа, а если ему что-то не нравится во время концерта, то он так и говорит, и все вокруг останавливается, пока не решается насущная проблема. Он, как и герои одной из лучших музыкальных документалок «Продолжай идти дальше», постоянно чему-то учится, не останавливается, творит и не бросает все на полпути, ведь там в конце может быть интересно, разве можно взять и повернуть назад? И в отличие от Анны Матисон и ее работы «Прокофьев: во время пути» создателям «Последнего вальса» удалось избежать ухода в чистую документалистику с массой интервью и заморочек с созданием псевдореальности. И еще, картину не стали затягивать и так же, как и у Алисы Хазановой в проекте «Осколки», фильм Юлии Бобковой длится чуть больше часа, но этого хватает, чтобы осознать какой глубины был талантище Олега Николаевича Каравайчука и сколько наша страна, потеряла с его уходом. Автор беспричинной музыки собрал для «Последнего вальса» самые яркие свои произведения. И уже не важно, как он вел себя или насколько нестандартно играл на инструменте, его саундтрек зрители и потомки теперь смогут послушать в любой удобный момент, хотя музыка очень сложная и нам явно придется не единожды прослушивать самые необычные моменты.

Кадр из фильма «Последний вальс»

Сложновоспринимаемый поначалу документальный фильм «Последний вальс» постепенно раскрывается перед зрителями. Ведь это не просто знакомство с одним из самых скрытных композиторов современной России, но и крик души о том, как легко уничтожить природные богатства и позабыть о красоте, окружающей нас. Потому что все это настоящие сокровища, благодаря которым были написаны прекрасные книги, сыграны песни и прочитаны самые прекрасные стихи. А Комарово сначала сожгли, под руку попался даже дом Фаберже, а потом «благоустроили» до такой степени, что территория больше всего стала напоминать тюрьму. Где люди перемещаются между заборами, откуда их облаивают собаки, а соседи перемещаются исключительно на транспорте, не здороваясь и не зная друг друга. А главное, что можно выделить из «завещания», последних слов Олега Николаевича – то, что бороться с жестокостью и корыстностью современного мира можно по-разному, например, Каравайчук делал это с помощью музыки, тихонько и детально менял мир к лучшему.

Дмитрий Бортников