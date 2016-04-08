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Смертельный поворот Смертельный поворот
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Смертельный поворот, 2016

2016 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Главная героиня фильма – Рачана – репортёр в Бангалоре, она намерена написать статью о нарушителях правил дорожного движения. Во время работы над статьёй начинают происходить странные события, и она оказывается замешена в деле об убийстве. На допросе в полиции открываются ещё более необъяснимые факты: оказывается, что множество смертей происходят при одних и тех же загадочных обстоятельствах. 
Фильм рассказывает о том, как полицейский помогает главной героине разобраться в этой путанице, но их обоих ждёт много «сюрпризов» на пути раскрытия дела. 
 

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 15 октября 2016
Премьера в мире 8 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Паван Кумар
В ролях
Шрадха Сринатх
Роджер Нараян
Дилип Радж
Радхика Чентан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертельный поворот 2 постера
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