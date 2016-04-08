Смертельный поворот, 2016

Главная героиня фильма – Рачана – репортёр в Бангалоре, она намерена написать статью о нарушителях правил дорожного движения. Во время работы над статьёй начинают происходить странные события, и она оказывается замешена в деле об убийстве. На допросе в полиции открываются ещё более необъяснимые факты: оказывается, что множество смертей происходят при одних и тех же загадочных обстоятельствах.

Фильм рассказывает о том, как полицейский помогает главной героине разобраться в этой путанице, но их обоих ждёт много «сюрпризов» на пути раскрытия дела.

