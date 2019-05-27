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В начале 2019 года режиссёр Джо Берлингер выпустил документальный мини-сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», основанный на расшифровках записей разговоров с одним из самых известных маньяков XX века, убившим более 30 девушек в семидесятых годах. Спустя полгода тот же Берлингер снова возвращается к Банди — теперь уже в художественном фильме, основанном на книге одной из подруг преступника Элизабет Кендалл. Интерес режиссёра можно понять: популярность Теда…