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Красивый, плохой, злой Красивый, плохой, злой
Киноафиша Фильмы Красивый, плохой, злой Отзывы о фильме «Красивый, плохой, злой»
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile Красивый, плохой, злой 2018 / США
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Красивый, плохой, злой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В начале 2019 года режиссёр Джо Берлингер выпустил документальный мини-сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», основанный на расшифровках записей разговоров с одним из самых известных маньяков XX века, убившим более 30 девушек в семидесятых годах. Спустя полгода тот же Берлингер снова возвращается к Банди — теперь уже в художественном фильме, основанном на книге одной из подруг преступника Элизабет Кендалл. Интерес режиссёра можно понять: популярность Теда…

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arisha19870618 27 мая 2019, 12:47
Оценка
Фильм поверхностный, полностью не раскрыт, хотя в принципе снят не плохо и актерский состав хорошо подобран
27 мая 2019, 12:47 Ответить
Ксения 27 мая 2019, 13:35
Оценка
Фильм крайне поверхностный. Скучный. Главный герой не очень то и вошел в роль. Насколько отличается его игра и поведение реального маньяка Теда Банди, показанного в документальных вставках. Не расскрыли, что было за поведением героя в отношении его возлюбленной.
27 мая 2019, 13:35 Ответить
Nadezhda Kuzmina 28 мая 2019, 10:09
Оценка
Фильм неплохой. Местами скучноватый, но интрига держится до самого конца. Если не знаешь исход истории-будет интересно. Как по мне -Зак Эфрон(главный герой) хорошо сыграл свою роль.
28 мая 2019, 10:09 Ответить
camea1 30 мая 2019, 01:33
Оценка
Авторы никак не могли решить, про кого снимают - про самого Банди или его подругу, в результате обоих мало раскрыли.
Но Зак Эфрон хорош, просто неузнаваем.
30 мая 2019, 01:33 Ответить
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