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После атаки террористов на башни Всемирного Торгового Центра, правительство США разворачивает крупную военную кампанию по борьбе с талибами. В Афганистан отправляют группу военных, которые должны присоединиться к местным ополченцам и подавить армию талибов. Руководить командой назначают капитана Митча Нельсона (Крис Хемсворт), который ещё ни разу не участвовал в военных действиях. В Афганистане американцы встречаются с генералом Абдул-Рашидом Дустумом, и выясняют, что добраться до нужного места…