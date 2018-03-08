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Кавалерия Кавалерия
Киноафиша Фильмы Кавалерия Отзывы о фильме «Кавалерия»
Horse Soldiers / 12 Strong Кавалерия 2018 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Кавалерия»

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После атаки террористов на башни Всемирного Торгового Центра, правительство США разворачивает крупную военную кампанию по борьбе с талибами. В Афганистан отправляют группу военных, которые должны присоединиться к местным ополченцам и подавить армию талибов. Руководить командой назначают капитана Митча Нельсона (Крис Хемсворт), который ещё ни разу не участвовал в военных действиях. В Афганистане американцы встречаются с генералом Абдул-Рашидом Дустумом, и выясняют, что добраться до нужного места…

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dk 8 марта 2018, 21:09
Оценка
чето как то не
8 марта 2018, 21:09 Ответить
Олег 10 марта 2018, 12:57
Оценка
Один раз посмотреть можно.
10 марта 2018, 12:57 Ответить
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