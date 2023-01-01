Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кавалерия Кавалерия
Киноафиша Фильмы Кавалерия Кавалерия, 2018: актеры и роли
Horse Soldiers / 12 Strong Кавалерия 2018 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кавалерия, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Фьюлси Николай Фьюлси Nicolai Fuglsig
В ролях
Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Треванте Роудс Треванте Роудс Trevante Rhodes Эльза Патаки Эльза Патаки Elsa Pataky Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Джофф Стульц Джофф Стульц Geoff Stults Остин Стоуэлл Остин Стоуэлл Austin Stowell Бен О’Тул Бен О’Тул Ben O'Toole Навид Негабан Навид Негабан Navid Negahban Джек Кеси Джек Кеси Jack Kesy
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши