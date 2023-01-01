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Кавалерия
Кавалерия, 2018: актеры и роли
Horse Soldiers / 12 Strong
Кавалерия
2018 / США
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Кавалерия, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Фьюлси
Nicolai Fuglsig
В ролях
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Треванте Роудс
Trevante Rhodes
Эльза Патаки
Elsa Pataky
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Майкл Пенья
Michael Pena
Джофф Стульц
Geoff Stults
Остин Стоуэлл
Austin Stowell
Бен О’Тул
Ben O'Toole
Навид Негабан
Navid Negahban
Джек Кеси
Jack Kesy
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