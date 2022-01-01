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TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба
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Life and Fate

TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Спектакль Льва Додина по роману Василия Гроссмана можно считать гражданским поступком. Огромный роман, который с великими трудами опубликовали лишь в перестроечные годы, на сцене МДТ превратился в историю одной семьи на фоне социалистического строительства «светлого будущего». Главный герой — талантливый советский физик Виктор Штрум (Сергей Курышев), который не хочет вслед за «товарищами» подписывать ложные бумаги и быть слепым инструментом в руках всемогущего государства. Мать Штрума, Анну Петровну, во время войны отправили в концлагерь, но ее письма идут еще долгие годы и помогают ему быть нравственнее, чем все остальные. Анну Штрум играет Татьяна Шестакова — она выходит на авансцену и обращается к сыну, молит его о терпении и, по сути, учит вере и смирению. Однажды Штруму позвонит Сталин, а после он окажется в мучительной, страшной ситуации, когда, загнанному в угол, ему придется выбирать между высокими идеалами и самой возможностью жить. Угрозе физическому существованию у Додина противопоставлена угроза потери себя, а трагедия одного человека становится трагедией целого мира. Сцена поделена по диагонали надвое металлической волейбольной сеткой, но в мяч здесь играют лишь дважды — в начале первого и второго актов. Все остальное время она просто делит пространство на два лагеря. И смерть матери Штрума в газовой камере, и его собственная духовная смерть этой границы не пошатнет.

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Валерий Галендеев
В ролях
Сергей Курышев
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Татьяна Шестакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба 1 постер
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