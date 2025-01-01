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Киноафиша Фильмы От меня к тебе Цитаты из фильма От меня к тебе

Цитаты из фильма От меня к тебе

Sawako Kuronuma Есть человек, которого я должна увидеть. Я должна увидеть его сегодня вечером. Я должна встретиться с ним, и даже если всё не получится... я должна сказать ему, что чувствую.
Chizuru Yoshida Тогда тебе нужно идти. Если нужно увидеть кого-то, просто бросай всё и иди.
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