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Цитаты из фильма От меня к тебе
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Цитаты
Sawako Kuronuma
Есть человек, которого я должна увидеть. Я должна увидеть его сегодня вечером. Я должна встретиться с ним, и даже если всё не получится... я должна сказать ему, что чувствую.
Chizuru Yoshida
Тогда тебе нужно идти. Если нужно увидеть кого-то, просто бросай всё и иди.
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