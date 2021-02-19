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Лжец × лжец
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Лжец × лжец, 2021

2021 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 19 февраля 2021
Режиссер
Саидзи Якумо
В ролях
Сёко Аида
Маю Хотта
Маю Хотта
Сюнъя Итабаси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лжец × лжец 1 постер
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