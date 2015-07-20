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Assignment, 2016
2016 / ЮАР
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Жанр:
драма
криминал
триллер
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
20 июля 2015
Режиссер
Ласло Бене
В ролях
Ник Борэйни
Джонатан Пиенаар
Сэнди Шульц
Дэвид Дэнис
Энтони Осейеми
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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