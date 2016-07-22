Исповедь, 2016

Моаззам Бегг поддерживал моджахедов в Боснии и был свидетелем военного конфликта в Сирии. Пентагон считал его причастным к террористическим действиям Аль-Каиды, в то время как сам Бегг отрицал это. Два года Моаззам Бегг провел в Гуантанамо, большую часть времени — в одиночной камере, хотя ему так и не было предъявлено конкретных обвинений. Его рассказ от первого лица — история человека, прожившего целую жизнь на передовой конфликта между Востоком и Западом, история джихада, превращающегося в терроризм, история войны с террором, рассказанная с другой стороны.