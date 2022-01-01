БФМ-2016. Юнас Оделл, 2016

Юнас Оделл — один из самых знаменитых режиссеров шведской анимации. В своих фильмах он любит смешивать рисунок, коллажи, актерскую игру и прочие анимационные техники, каждый раз находя для картин новый визуальный образ. Вместе с тем он сам пишет сценарии к своим фильмам и сочиняет музыку. Оделл — один из создателей стокгольмской анимационной студии FilmTecknarna. Его самый знаменитый фильм — документальная анимация «Никогда как в первый раз», для которого из множества интервью он выбрал и экранизировал четыре наиболее различные истории о первом сексуальном опыте. Фильм этот, где каждый эпизод снят в своей художественной манере, в 2006 году получил «Золотого медведя» на Берлинале. После этого Оделл снял еще три фильма в жанре документальной анимации: «Ложь», где рассказываются разного рода истории лжецов (приз на фестивале «Сандэнс»), «Мать-и-мачеха» — рассказ подружки немецкого террориста 70-х годов, тоже имеющий массу фестивальных призов и только что вышедший «Я был победителем», сделанный в технике трехмерной анимации, где люди, выглядящие, как фантастические персонажи из компьютерных игр, рассказывают о своей игровой зависимости. Кроме авторского кино Оделл снимает много рекламы (ну, конечно, среди его заказчиков шведская ИКЕА и многое другое) и музыкальные видео для известных групп, включая The Rolling Stones, Goldfrapp, U2 и Franz Ferdinand, за которые он получал MTV Music Awards и номинировался на Grammy. В ретроспективе режиссера будут показаны четыре его главных документальных фильма, а вместе с ними еще две ленты, специально выбранные режиссером для этой программы: его ранняя сюрреалистическая фантазия «Револьвер», которую он снял с тремя коллегами в духе клоунской карусели, и ироническая автобиография «Семья и друзья», где он рассказывает о своих чудаковатых родственниках.