Лесная история, 1956

Жил-был на свете медведь, который так же, как и его сородичи, обожал мед. Однажды он украл с пасеки целый улей меда, хитростью прогнал оттуда пчел и наелся своего любимого лакомства до отвала. Однако за такую жадность наш герой жестоко поплатился: вскоре после трапезы у него разболелись зубы. От боли мишка тут же принялся реветь и разбудил всех лесных жителей. Как только ни пытались помочь ему зверята, все тщетно. Пришлось идти на крайние меры и звать на помощь врача – Журавля.