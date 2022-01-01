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Лесная история Лесная история
Киноафиша Фильмы Лесная история

Лесная история, 1956

1956 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Жил-был на свете медведь, который так же, как и его сородичи, обожал мед. Однажды он украл с пасеки целый улей меда, хитростью прогнал оттуда пчел и наелся своего любимого лакомства до отвала. Однако за такую жадность наш герой жестоко поплатился: вскоре после трапезы у него разболелись зубы. От боли мишка тут же принялся реветь и разбудил всех лесных жителей. Как только ни пытались помочь ему зверята, все тщетно. Пришлось идти на крайние меры и звать на помощь врача – Журавля.

  • Режиссерами мультфильма выступили Александр Иванов. Несколькими годами ранее, в 1954 году, они сняли еще один анимационный фильм о жизни зверят – «В лесной чаще». 
  • В 2012 году в издательстве «Речь» вышла книга Бориса Корнилова «Как от меда у медведя зубы начали болеть» с иллюстрациями из мультфильма. 
  • Народный артист РСФСР Владимир Володин ранее уже озвучивал Медведя в другом мультфильме – «Трубка и медведь» 1955 года. 
  • Ростислав Плятт озвучивал персонажей-волков в целом ряде мультфильмов. Достаточно сказать, что Волк из «Лесной истории» – седьмой такой персонаж в творческом багаже артиста. Также голосом Плятта говорят Волки в анимационных фильмах «Когда зажигаются елки» (1950), «Козел-музыкант» (1954), «Снеговик-почтовик» (1955).

Сказка-шутка о том, что за зубами надо постоянно следить и не бояться зубных врачей.

Однажды Мишка наелся мёду. Взвыл косолапый от зубной боли. Собрались вокруг него лесные обитатели, каждый советует, но боль не утихает. Позвали доктора Журавля…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1956
Возраст 6+
Режиссер
Лев Позднеев
В ролях
Лев Позднеев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лесная история 2 постера
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Лесная история
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