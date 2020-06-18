TheatreHD: Глубокое синее море, 2016

Западный Лондон, 1952 год. Хестер Колльер совершает в своей квартире неудачную попытку самоубийства. Причины, толкнувшие женщину на такой отчаянный поступок — запутанные отношения Хестер с бывшим пилотом королевских военно-воздушных сил и неудачный брак с преуспевающим судьей. За фасадом подчеркнутой благовоспитанности послевоенного британского общества скрывается одиночество, подавленная страсть и желание жить полной жизнью. Пьеса Теренса Рэттигана, опубликованная в 1952-м году, стала одним из ярчайших событий британского театра последних 60 лет. Главную роль в ее постановках в разное время играли Пенелопа Уилтон, Изабель Дин, Блайт Деннер и Грета Скакки. Пьеса также несколько раз экранизировалась — в одной из версий главную роль исполняла Вивьен Ли, а в версии британского режиссера Теренса Дэвиса, снятой в 2011-м году, трагических любовников сыграли Рэйчел Вайс и Том Хиддлстон.