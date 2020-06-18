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TheatreHD: Глубокое синее море
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The Deep Blue Sea

TheatreHD: Глубокое синее море, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Западный Лондон, 1952 год. Хестер Колльер совершает в своей квартире неудачную попытку самоубийства. Причины, толкнувшие женщину на такой отчаянный поступок — запутанные отношения Хестер с бывшим пилотом королевских военно-воздушных сил и неудачный брак с преуспевающим судьей. За фасадом подчеркнутой благовоспитанности послевоенного британского общества скрывается одиночество, подавленная страсть и желание жить полной жизнью. Пьеса Теренса Рэттигана, опубликованная в 1952-м году, стала одним из ярчайших событий британского театра последних 60 лет. Главную роль в ее постановках в разное время играли Пенелопа Уилтон, Изабель Дин, Блайт Деннер и Грета Скакки. Пьеса также несколько раз экранизировалась — в одной из версий главную роль исполняла Вивьен Ли, а в версии британского режиссера Теренса Дэвиса, снятой в 2011-м году, трагических любовников сыграли Рэйчел Вайс и Том Хиддлстон.

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Кэрри Крэкнелл
В ролях
Хелен МакКрори
Хелен МакКрори
Том Бёрк
Том Бёрк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Глубокое синее море 1 постер
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Слишком умные акулы в первом трейлере хоррора «Глубокое синее море 3» Премьера состоится этим летом. 
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18 июня 2020 16:39
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