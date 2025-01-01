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Сказки Гофмана
Цитаты из фильма Сказки Гофмана
Цитаты из фильма Сказки Гофмана
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Цитаты
Хор студентов
Пей, пей, пей, пей, пей — слышишь нас, лентяй? Нам пива, нам вина! Нальём вина, пей до утра. Нальём вина, пить — божественно. Это божественно. Нам пива, нам вина. Нам пива, нам вина.
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