Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2016», 2016

СУБМАРИНА

Моуниа Акл / Ливан / драма / 20 мин.

В недалеком будущем экологический кризис грозит Ливану. Но главная героиня Хала, дикарка по натуре, отказывается покидать родной город и эвакуироваться. Ей дорого то, что осталось от её дома.

Фильм-участник программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля и официальной программы Международного кинофестиваля в Торонто TIFF.

ЗЕЛЁНЫЙ

Лукас Кампс / Нидерланды / комедия / 9 мин.

Молодой человек оказывается в толпе людей, ждущих зелёный сигнал светофора, который никак не хочет загораться. Несмотря на отсутствие транспорта, никто не желает двигаться с места. Абсурдистская комедия о том, что идти наперекор общественному мнению решаются только единицы.

Фильм-участник международных фестивалей в Нидерландах (Netherlands film festival), Финляндии (Helsinki Int film festival) и Германии (Cycling film festival).

ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕГО, ИЛИ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

Александра Соколовская / Россия / комедия, драма / 24 мин.

Редактор литературного журнала ментально изменяет юной любовнице с женой, профессором математики. Ему всё ещё нужны её тонкий, точный ум, их интеллектуальные, хлёсткие разговоры. После провала романа с молоденькой, он возвращается к жене. Постоянная ирония, кажется, помогает найти устраивающий обоих выход из сложившейся ситуации. Но их маленькая семья раскалывается вместе с обществом…

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ ЗАГАДОЧНОГО ПОЛЯ В.Р.

Ромэн Киро / Франция / фантастика / 17 мин.

Красная Луна приближается к нашей планете и угрожает её существованию. Единственная надежда человечества – загадочный Поль В.Р., лучший астронавт своего поколения и главный интроверт планеты. Захочет ли он спасать человечество или откажется в последний момент?

Фильм-участник более чем 25 фестивалей. Лучший научно-фантастический фильм Berlin short film festival (Германия).

МАДАМ БЛЭК

Айван Бардж / Новая Зеландия / комедия / 10 мин.

Фэшн-фотограф случайно сбивает кошку, принадлежащую маленькой девочке. Чтобы не огорчать ребёнка, он придумывает гениальную историю об исчезновении животного.

Фильм участвовал более чем в 30 фестивалях. Среди них: Международный фестиваль в Клермон-Ферран (приз зрительских симпатий), Международный кинофестиваль в Кливленде (награда лучшему комедийному фильму), Фестиваль короткометражного кино в Род-Айленде (первая премия).

РЕАЛЬНОСТЬ+

Корали Фарже / Франция / фантастика / 20 мин.

В будущем вы сможете обладать идеальным телом, о котором всегда мечтали. Для этого нужно всего лишь вшить под кожу специальный чип. Но действие чипа временно: всего 12 часов и магия исчезает. Что делать, чтобы остаться в мире идеальных людей навсегда?

Фильм участвовал более чем в 15 фестивалях. Получил приз зрительских симпатий на киносмотре в Палм-Спрингс (США), награду жюри на фестивале Европейского кино Mamers-en-mars (Франция).