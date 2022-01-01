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Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2016»
Киноафиша Фильмы Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2016»

Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2016», 2016

2016
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О фильме
СУБМАРИНА
Моуниа Акл / Ливан / драма / 20 мин.
 
В недалеком будущем экологический кризис грозит Ливану. Но главная героиня Хала, дикарка по натуре, отказывается покидать родной город и эвакуироваться. Ей дорого то, что осталось от её дома.
Фильм-участник программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля и официальной программы Международного кинофестиваля в Торонто TIFF.
 
ЗЕЛЁНЫЙ
Лукас Кампс / Нидерланды / комедия / 9 мин.
 
Молодой человек оказывается в толпе людей, ждущих зелёный сигнал светофора, который никак не хочет загораться. Несмотря на отсутствие транспорта, никто не желает двигаться с места. Абсурдистская комедия о том, что идти наперекор общественному мнению решаются только единицы.
Фильм-участник международных фестивалей в Нидерландах (Netherlands film festival), Финляндии (Helsinki Int film festival) и Германии (Cycling film festival).   
 
ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕГО, ИЛИ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
Александра Соколовская / Россия / комедия, драма / 24 мин.
 
Редактор литературного журнала ментально изменяет юной любовнице с женой, профессором математики. Ему всё ещё нужны её тонкий, точный ум, их интеллектуальные, хлёсткие разговоры. После провала романа с молоденькой, он возвращается к жене. Постоянная ирония, кажется, помогает найти устраивающий обоих выход из сложившейся ситуации. Но их маленькая семья раскалывается вместе с обществом…
 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ ЗАГАДОЧНОГО ПОЛЯ В.Р. 
Ромэн Киро / Франция / фантастика / 17 мин.
 
Красная Луна приближается к нашей планете и угрожает её существованию. Единственная надежда человечества – загадочный Поль В.Р., лучший астронавт своего поколения и главный интроверт планеты. Захочет ли он спасать человечество или откажется в последний момент?
Фильм-участник более чем 25 фестивалей. Лучший научно-фантастический фильм Berlin short film festival (Германия).
 
МАДАМ БЛЭК
Айван Бардж / Новая Зеландия / комедия / 10 мин.
 
Фэшн-фотограф случайно сбивает кошку, принадлежащую маленькой девочке. Чтобы не огорчать ребёнка, он придумывает гениальную историю об исчезновении животного. 
Фильм участвовал более чем в 30 фестивалях. Среди них: Международный фестиваль в Клермон-Ферран (приз зрительских симпатий), Международный кинофестиваль в Кливленде (награда лучшему комедийному фильму), Фестиваль короткометражного кино в Род-Айленде (первая премия).
 
РЕАЛЬНОСТЬ+
Корали Фарже / Франция / фантастика / 20 мин.
 
В будущем вы сможете обладать идеальным телом, о котором всегда мечтали. Для этого нужно всего лишь вшить под кожу специальный чип. Но действие чипа временно: всего 12 часов и магия исчезает. Что делать, чтобы остаться в мире идеальных людей навсегда?
Фильм участвовал более чем в 15 фестивалях. Получил приз зрительских симпатий на киносмотре в Палм-Спрингс (США), награду жюри на фестивале Европейского кино Mamers-en-mars (Франция).
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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Постер фильма Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2016» 1 постер
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