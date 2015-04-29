Маленький гангстер, 2015

У Рика Боскампа, сына чудаковатого бухгалтера, есть только одно желание: перестать быть объектом насмешек в школе. Вдохновившись фильмом о мафии, он придумывает план. Ему нужно сделать так, чтобы они переехали, и на новом месте все должны думать, что его отец – опасный мафиози Пауло Боскампи. И его план срабатывает! Над Рикки больше никто не смеется, все боятся Пауло, и к ним обоим относятся с уважением. Но тут в их жизни возникает один из прошлых обидчиков. Как долго Рикки сможет скрывать свою ложь?