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Маленький гангстер Маленький гангстер
Киноафиша Фильмы Маленький гангстер
De Boskampi's

Маленький гангстер, 2015

2015 / Нидерланды
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

У Рика Боскампа, сына чудаковатого бухгалтера, есть только одно желание: перестать быть объектом насмешек в школе. Вдохновившись фильмом о мафии, он придумывает план. Ему нужно сделать так, чтобы они переехали, и на новом месте все должны думать, что его отец – опасный мафиози Пауло Боскампи. И его план срабатывает! Над Рикки больше никто не смеется, все боятся Пауло, и к ним обоим относятся с уважением. Но тут в их жизни возникает один из прошлых обидчиков. Как долго Рикки сможет скрывать свою ложь?

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 апреля 2015
Возраст 6+
Режиссер
Арни Тонен
В ролях
Тор Браун
Генри ван Лон
Мераль Полат
Рик Ленс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленький гангстер 2 постера
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