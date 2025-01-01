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Киноафиша Фильмы Счастливый фильм Цитаты из фильма Счастливый фильм

Цитаты из фильма Счастливый фильм

Stefan Sagmeister [на ретрите для медитации] Все выглядят как зомби — мрачные и унылые. Если здесь мне должны помочь стать счастливым, то это общество совсем не внушает оптимизма.
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