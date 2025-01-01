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Цитаты
Stefan Sagmeister
[на ретрите для медитации]
Все выглядят как зомби — мрачные и унылые. Если здесь мне должны помочь стать счастливым, то это общество совсем не внушает оптимизма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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