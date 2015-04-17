Чамо, 2015

В 1860 году, когда Аляска и Финляндия принадлежали Российской империи, финн по имени Симон, работающий горным инженером, покупает десятилетнюю Чамо – коренную американку из Аляски и привозит ее в Финляндию.

Окрестив девочку в церкви, Симон начинает учить ее европейским манерам, но она считает, что вышла замуж за Симона и ведёт себя соответствующе. Когда он женится на девушке своего возраста и статуса, Чамо недоумевает.

Симон вынужден отправить Чамо обратно, и ее борьба принимает неожиданный поворот.