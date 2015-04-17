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Tsamo

Чамо, 2015

2015 / Финляндия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

В 1860 году, когда Аляска и Финляндия принадлежали Российской империи, финн по имени Симон, работающий горным инженером, покупает десятилетнюю Чамо – коренную американку из Аляски и привозит ее в Финляндию.
Окрестив девочку в церкви, Симон начинает учить ее европейским манерам, но она считает, что вышла замуж за Симона и ведёт себя соответствующе. Когда он женится на девушке своего возраста и статуса, Чамо недоумевает.
Симон вынужден отправить Чамо обратно, и ее борьба принимает неожиданный поворот.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 17 апреля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Анастасия Лапсуи
В ролях
Альбина Тологонова
Вихельм Гротенфелт
Анни- Кристина Джуусо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чамо 1 постер
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