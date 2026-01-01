Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Маркку Лехмускаллио
Markku Lehmuskallio
Маркку Лехмускаллио
Markku Lehmuskallio
Дата рождения
31 декабря 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Жертва: Фильм о лесе
(1998)
6.6
Семь песен из тундры
(2000)
6.2
Чамо
(2015)
Фильмография Маркку Лехмускаллио
Жанр
Все
Документальный
Драма
Исторический
Год
Все
2015
2012
2000
1998
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
3
Режиссер
4
Продюсер
1
6.2
Чамо
Tsamo
исторический, драма
2015, Финляндия
6.1
11 изображений человека
Yksitoista ihmisen kuvaa
документальный
2012, Финляндия
6.6
Семь песен из тундры
Seitsemän laulua tundralta
драма, исторический
2000, Финляндия
7.2
Жертва: Фильм о лесе
Uhri — elokuva metsästä
документальный
1998, Финляндия
