Семь песен из тундры, 2000

Этот уникальный в своем роде фильм, состоящий из отдельных новелл, открывает нам глаза на жизнь ненцев полуострова Ямал. Киноповествование выстроено как серия рассказов, каждый из которых представляет отдельную эпоху в истории ненецкого народа.



Пролог и эпилог ленты посвящены теме жертвоприношений. Другие истории рассказывают о молодой ненецкой девушке, которая наперекор воле матери сбегает от своего жениха; о маленьком Сякко, который молит богов, чтобы ему не нужно было ходить в школу; о трех старых ненцах, устраивающих жертвоприношение около памятника Ленину; и, наконец, о богатом кулаке, лишившемся своих оленей из-за русских, экспроприировавших животных для колхоза.