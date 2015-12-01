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Терра Терра
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Terra

Терра, 2015

2015 / Франция
8.4 Оцените
14 голосов
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О фильме

Повествование, идущее от лица самого человечества, постепенно переходит от истории вида к тому, как мы относимся к природе, оставаясь ее частью. Как мы сейчас хотим взаимодействовать с другими видами? В этом вопросе и заключается суть фильма «Терра». Лента показывает, что наши представления о природе и отношение к ней всегда были решающими для истории человечества и что мы все еще можем изменить ход событий. С первых кадров фильм «гипнотизирует» великолепием фирменного стиля Ян Артюса-Бертрана и бархатным голосом Ванессы Паради.

8.4 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 декабря 2015
Возраст 18+
Режиссер
Янн Артюс-Бертран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Терра 2 постера
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