Терра, 2015

Повествование, идущее от лица самого человечества, постепенно переходит от истории вида к тому, как мы относимся к природе, оставаясь ее частью. Как мы сейчас хотим взаимодействовать с другими видами? В этом вопросе и заключается суть фильма «Терра». Лента показывает, что наши представления о природе и отношение к ней всегда были решающими для истории человечества и что мы все еще можем изменить ход событий. С первых кадров фильм «гипнотизирует» великолепием фирменного стиля Ян Артюса-Бертрана и бархатным голосом Ванессы Паради.