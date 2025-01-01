Franklin HatchettЯ тебе щёчкой дам, чувак! Я тебя так отшлёпаю, что мало не покажется. Ты даже не понимаешь, с кем связался. Я сам не знаю, когда кого-то даю пощёчину. У меня рефлексы сами хлопают. Я такой: «Чёрт, зачем я это сделал?» Я не знаю, когда я кого-то даю пощёчину. Ты дальше со мной связывайся — я опасен! Я боюсь самого себя. Меня зовут Снэп и Поп, потому что я щёлкаю и бахаю тебя по рту! Не связывайся со мной, мужик. Береги спину. Береги свою чёртову спину! Даже в душе! Даже на пикниках! Береги свою чёртову спину. Поверни направо.
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Franklin Hatchett[Смотрят певца Вика Дамона по телевизору вместе с Дайанн Кэролл]Как, чёрт возьми, итальянец мог заполучить такую шикарную черную женщину? Чёрт, он же петь не умеет. Единственная причина, по которой она за него вышла — потому что он богат. Уводит у нас всех сестёр.