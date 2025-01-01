Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Деньги решают все Цитаты из фильма Деньги решают все

Цитаты из фильма Деньги решают все

Franklin Hatchett Я тебе щёчкой дам, чувак! Я тебя так отшлёпаю, что мало не покажется. Ты даже не понимаешь, с кем связался. Я сам не знаю, когда кого-то даю пощёчину. У меня рефлексы сами хлопают. Я такой: «Чёрт, зачем я это сделал?» Я не знаю, когда я кого-то даю пощёчину. Ты дальше со мной связывайся — я опасен! Я боюсь самого себя. Меня зовут Снэп и Поп, потому что я щёлкаю и бахаю тебя по рту! Не связывайся со мной, мужик. Береги спину. Береги свою чёртову спину! Даже в душе! Даже на пикниках! Береги свою чёртову спину. Поверни направо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett [Смотрят певца Вика Дамона по телевизору вместе с Дайанн Кэролл] Как, чёрт возьми, итальянец мог заполучить такую шикарную черную женщину? Чёрт, он же петь не умеет. Единственная причина, по которой она за него вышла — потому что он богат. Уводит у нас всех сестёр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Мне нужны ответы!
Franklin Hatchett Слушай, чувак, я с Гаем тут, смотрим на крутые тачки, катаемся с девчонками и отдыхаем.
James Russell Представь себе. Как будто G-Dog на крутой тачке. Вся ватага при деле. Врывается в хату. ЧТО, БЛ###, ЭТО ЗНАЧИТ?
Franklin Hatchett Бро, я не хочу тебя бить, но я *бью* *тебя* *по* *жопе*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Не говори ничего про вес моей невесты. Она очень чувствительна.
Franklin Hatchett Чувак, у тебя, наверное, одна из тех жирненьких, что только в Тако Белл и Макдональдсах обжирается, с большой задницей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Ты крут.
Grace Cipriani Извините, что?
Franklin Hatchett Ты крут. P-H-A-T. Pretty Hot And Tempting.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Ты знаешь, убивают не пушки, а тупые уё#ки с пушками!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Что у тебя есть?
Roland Билеты на Доджерс, на Лейкерс и на Призрак Оперы.
Franklin Hatchett Призрак Оперы?
Roland Да, это театр, чувак, ты когда-нибудь был в театре?
Franklin Hatchett Чувак, что с тобой не так, никому не нужен этот Призрак Оперы!
Roland Фрэнк, в культуре есть деньги.
Franklin Hatchett Слушай, Роланд, чёрные не хотят смотреть эту хрень. Я же говорил, принеси что-то нормальное, типа билетов на Лютера Вандросса.
Roland Лютер Вандросс — это не культура.
Franklin Hatchett К чёрту эту культуру, дай мне что-то нормальное, народ жалуется на эти еб### билеты. Ты меня подставляешь, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Фрэнклин Хэтчетт одет в любимый костюм Джеймса Рассела]
Джеймс Рассел Если испортишь костюм, у нас будут проблемы.
Фрэнклин Хэтчетт Да пошёл он, костюм, у нас уже проблемы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett [Только что упал в реку] Холодно! Холоднее некуда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Эй, чувак... Я и Гай тут, смотрим на крутые тачки, заигрываем с девчонками и отдыхаем...
James Russell Представь себе... Типа G-Dogg в крутом прикиде с бандой, заходит в дом... ЧТО, БЛ###Ь, ЭТО ЗНАЧИТ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Ты только не ходи к какой-нибудь девчонке.
Franklin Hatchett Да ну, я не у какой-то чёртовой девчонки. Меня за убийство ищут. На баб не до фига времени.
Paula Что?
Franklin Hatchett Я ни с кем, кроме тебя, не трахаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raymond Vilard Аэропорт Лонг-Бич. 3 часа ночи. Ангар номер семь. Держи бриллианты в пластиковой упаковке. Их будут взвешивать.
Franklin Hatchett Поцелуй меня в зад, встречаемся тогда, когда я скажу, встречаемся, ты французский м#д#к.
[Вешает трубку]
Franklin Hatchett Он перезвонит.
[Телефон звонит]
Franklin Hatchett Ладно, м#д#к, вот в чём дело...
Mother Следи за языком!
Franklin Hatchett Мама! Мама! Я не знал, что это ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett ЧУВАК, ОТСТАНЬ ОТ МЕНЯ, ЧУВАК! И ГДЕ ТВОЯ РУБАШКА?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Эта ванна была грязной, ты, грязный белый ублюдок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guy Supriani Никакой свадьбы!
Connie Supriani У нас тут 300 человек придут.
Guy Supriani Хорошо, пусть придут, поедят, попьют, попоют и пойдут к чёрту домой! Извини!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Почему ты всегда всех убиваешь? Почему бы не попробовать полюбить кого-то?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barclay [Барклаю, который все еще стоит перед ним] Какую часть "Ты уволен" ты не понял?
[кто-то начинает говорить по телефону]
Barclay Я с тобой не разговариваю, му#ак. Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell У тебя тут целая операция, расскажи, что здесь происходит?
Franklin Hatchett Я бизнесмен, чувак, как ты думаешь, что тут происходит...?
James Russell Стоп! Стоп. По телевизору так ругаться нельзя.
Franklin Hatchett Какие ругательства? О чём ты вообще?
James Russell Чёрт.
Franklin Hatchett Чёрт что?
James Russell По телевизору нельзя говорить «Чёрт»!
Franklin Hatchett Да пошёл ты, чувак, ты же сюда сам пришёл, так что не учи меня, как говорить. Давай побыстрее, у меня дела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Мне это нужно для недели рейтингов!
Franklin Hatchett Неделя рейтингов? Чёрт с ней, неделей рейтингов, у меня жизнь на кону, а ты говоришь о какой-то проклятой метле!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Если попытаешься сделать какую-нибудь х#йню или прикол, клянусь Богом, сам тебя убью.
Franklin Hatchett Прямо как ты на причале, да? (насмешливо смеётся) Я тебе задницу набью.
James Russell Ты вообще ни х#ра не сделаешь, дружок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Да ну, чувак, ладно, я тебе зачешу волосы, но серьги трогать не буду — я всё ещё игрок!
James Russell Ладно! Мне надо позвонить.
[Бормочет]
James Russell И, кажется, горячей воды уже нет.
Franklin Hatchett Что? ЧТО? Ты, белый тряпка. Эта ванна лучше будь чистой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guy Supriani Значит, этот Джеймс — убийца, так?
Grace Cipriani Нет, папа, Джеймс невиновен.
Guy Supriani А этот другой парень — он сын Вика Дамоне или нет?
Connie Supriani Я не знаю.
Guy Supriani Так что ты мне говоришь? Он на 100% мули?
Connie Supriani Какая разница?
Guy Supriani Я попросил маму сделать ему омлет с моцареллой! Этот лживый с#к б###дь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett [перехватывает у Джеймса и продолжает бить поверженного Винсента] Нам НУЖНО УЙТИ, чувак! Нам НУЖНО УЙТИ! Нам НУЖНО УЙТИ!
Franklin Hatchett [смотрит на Винсента, продолжая его пинать] Никогда не называй меня своим чёртовым корешем, Француз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Supriani Что я им должен сказать?
Guy Supriani Скажи им, что наша Грейс собирается выйти замуж за какого-то ничтожного, безвольного ублюдка.
Grace Cipriani Он НЕ безвольный, папа.
Guy Supriani НЕ ХОЧУ ЭТО СЛЫШАТЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Эй, эй, Барклай, это Джеймс. Как ты? Слушай, у меня есть Франклин Хэтчетт.
Barclay Рассел, не играй со мной. Такие слова вызывают у меня стояк, а в моём возрасте я не могу позволить себе их тратить зря.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barclay Кому нужна эта мелкая шваль?
James Russell Тем, кого эта мелкая шваль кидает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barclay Это было сильно. Школа журналистики Джона Теша.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Пожалуйста, что-нибудь сделай со своей причёской.
Franklin Hatchett Моя причёска крутая.
James Russell Ага, теперь за этой крутой причёской охотится каждый коп в городе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнклин Хэтчетт [Подслушивает разговор Реймонда и Дюбрея] Пятнадцать миллионов? Пятнадцать миллионов долларов? Эй, надо брата в деле учесть. Слушай, делим на троих. Семь мне,
[Дюбрею]
Фрэнклин Хэтчетт Семь тебе,
[Реймондy]
Фрэнклин Хэтчетт А ты забираешь всё, что осталось, потому что с тех пор, как я тебя знаю, ты спятила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Стоп! Чёрт, стоп!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Если я дам тебе пистолет, и он меня подстрелит, я тебе зад дам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Russell Добрый вечер. Джеймс Рассел, канал 12 новости, я делаю репортаж о местных ночных клубах, могу задать вам несколько вопросов.
Doorman А, ты тот самый журналист-расследователь.
James Russell Да, это я.
Doorman Убирайся к чёрту отсюда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett У Джеймса было много женщин. На самом деле, у него были все женщины.
James Russell Всех женщин, всех парней, я со всеми переспал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklin Hatchett Аарон! Что происходит, детка, как жизнь?
Aaron Привет, Франклин.
Franklin Hatchett Пробовал тебе звонить, но не дозвонился. В общем, нужна помощь, брат. Нужно немного бабла в долг.
Aaron Опять?
Franklin Hatchett Опять? Ты же знаешь, что в прошлый раз это была не моя ошибка. Это Маленький Джонни запорол бабки.
Aaron Да. Ты знаешь, что Маленький Джонни теперь Невидимый Джонни, да?
Franklin Hatchett Знаю, я был на похоронах, то, что ты устроил — полный п#д#ц. Гроб закрытый и всё такое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барклей [смотрит репортаж Рассела о махинациях Франклина и его последующем аресте] Вот это удар по теме, Рассел. Школа журналистики Джона Теша.
Джеймс Рассел Да брось, посмотри ещё раз.
Барклей Зачем? Никто больше не посмотрит. Кому какое дело до какого-то мелкого шулера?
Джеймс Рассел Тем, кого обманывает этот мелкий шулер, не по фиг ли?
Барклей Расс, ты просто очередная болванка, да? Красавчик-мудак, который прикидывается журналистом.
Джеймс Рассел Мне это не нужно. Мне не нужна эта хрень.
Барклей Ладно, слушай сюда, приятель, ты уволен. Вещи забери до понедельника.
[звонит телефон; он отвечает]
Барклей Барклей, короче.
[видит, что Рассел всё ещё стоит]
Барклей Какую часть "ты уволен" ты не понимаешь?
[человеку на том конце провода]
Барклей Нет, не ты, уб#док, я с кем-то другим говорю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше