Я тебе щёчкой дам, чувак! Я тебя так отшлёпаю, что мало не покажется. Ты даже не понимаешь, с кем связался. Я сам не знаю, когда кого-то даю пощёчину. У меня рефлексы сами хлопают. Я такой: «Чёрт, зачем я это сделал?» Я не знаю, когда я кого-то даю пощёчину. Ты дальше со мной связывайся — я опасен! Я боюсь самого себя. Меня зовут Снэп и Поп, потому что я щёлкаю и бахаю тебя по рту! Не связывайся со мной, мужик. Береги спину. Береги свою чёртову спину! Даже в душе! Даже на пикниках! Береги свою чёртову спину. Поверни направо.