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Ночь перед Рождеством
Ночь перед Рождеством, 1913: актеры и роли
Ночь перед Рождеством
1913 / Россия
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Ночь перед Рождеством, 1913: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владислав Старевич
В ролях
Иван Мозжухин
Ольга Оболенская
Olga Obolenskaya
Лидия Триденская
Lidiya Tridenskaya
Петр Лопухин
Александр Херувимов
Павел Кнорр
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