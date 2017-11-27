Наша рецензия

Роуд-муви – штука добротная, за то и ценима кинематографистами, ведь в нее можно запихнуть фактически любую историю, которая если и не заиграет новыми красками, то хотя бы зрителей развлечет. Формой этой пользуются без стеснения, что приводит иногда к странным, а иногда к откровенно неудачным результатам вроде экранизации романа Керуака “В дороге”. Тем ценнее опыты удачные, и эта работа – одна из них. Александр Хант – дебютант в полном метре, уже успевший получить…