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Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Киноафиша Фильмы Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Отзывы о фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017 / Россия
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Роуд-муви – штука добротная, за то и ценима кинематографистами, ведь в нее можно запихнуть фактически любую историю, которая если и не заиграет новыми красками, то хотя бы зрителей развлечет. Формой этой пользуются без стеснения, что приводит иногда к странным, а иногда к откровенно неудачным результатам вроде экранизации романа Керуака “В дороге”. Тем ценнее опыты удачные, и эта работа – одна из них. Александр Хант – дебютант в полном метре, уже успевший получить…

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alex 27 ноября 2017, 10:46
Оценка
интересное кино. про нас прекрасных, про людей :))) не про аватаров.

поначалу расстроило, подумалось, что так в чернуху и провалится. но нет.
вез-вез Витька Лёху. И с чего-то (не ясно с чего!) стал за него биться.
и даже не сразу уехал. или не уехал.
понравилось, короче. что среди такого жуткого окружения всё же что-то проросло хорошее, надеюсь.

или второй виток развития по спирали: витёк оставит сына (ему же на благо), родит доцю и ... ждите продолжение тридцать лет спустя.
27 ноября 2017, 10:46 Ответить
Андрей 11 февраля 2018, 15:23
Оценка
начало фильма вообще напрягло - думал, сейчас продолжение "Горько" начнётся...
но потом сюжет пошел в сторону российской глубинки!
актёрская игра понравилась и пожалуй это всё!
сюжет не интересный! лучше пересмотрю "Дурака" или недавнего "Карпа".
3 балла и на большее рука не поднимается!
11 февраля 2018, 15:23 Ответить
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