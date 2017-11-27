Роуд-муви – штука добротная, за то и ценима кинематографистами, ведь в нее можно запихнуть фактически любую историю, которая если и не заиграет новыми красками, то хотя бы зрителей развлечет. Формой этой пользуются без стеснения, что приводит иногда к странным, а иногда к откровенно неудачным результатам вроде экранизации романа Керуака “В дороге”. Тем ценнее опыты удачные, и эта работа – одна из них. Александр Хант – дебютант в полном метре, уже успевший получить…
поначалу расстроило, подумалось, что так в чернуху и провалится. но нет.
вез-вез Витька Лёху. И с чего-то (не ясно с чего!) стал за него биться.
и даже не сразу уехал. или не уехал.
понравилось, короче. что среди такого жуткого окружения всё же что-то проросло хорошее, надеюсь.
или второй виток развития по спирали: витёк оставит сына (ему же на благо), родит доцю и ... ждите продолжение тридцать лет спустя.
но потом сюжет пошел в сторону российской глубинки!
актёрская игра понравилась и пожалуй это всё!
сюжет не интересный! лучше пересмотрю "Дурака" или недавнего "Карпа".
3 балла и на большее рука не поднимается!
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