Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два человека Два человека
Киноафиша Фильмы Два человека Два человека, 1945: актеры и роли
Två människor Два человека 1945 / Швеция
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Два человека, 1945: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Теодор Дрейер Carl Theodor Dreyer
В ролях
Георг Рюдеберг Georg Rydeberg Ванда Ротгардт Стиг Олин Stig Olin
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши