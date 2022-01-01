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Киноафиша Фильмы Колыбельная Колыбельная, 1986: актеры и роли
Kolysanka Колыбельная 1986 / Польша / Швейцария
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Колыбельная, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эфраим Севела Efraim Sevela
В ролях
Людвик Бенуа Ludwik Benoit Артур Барцись Марек Фронцковяк Marek Frąckowiak
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