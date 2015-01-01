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Постер фильма 60 испанских сигарет
Киноафиша Фильмы 60 испанских сигарет

60 испанских сигарет

, 2015
Sixty Spanish Cigarettes
Испания / документальный / 18+
Постер фильма 60 испанских сигарет

О фильме

60 испанских сигарет — минималистская метафора испанского сурового социально-экономического пейзажа, в котором эмиграция для молодых людей представляется единственным выходом. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Cinema Doc» в Риме. Затем фильм был представлен на одном из старейших киносмотров Европы — Кинофестивале в Хихоне, а также был удостоен Премии имени итальянского кинематографиста Марселино де Баггис за «Художественное решение».

Режиссер Марк Джон Островски
Сценарист Марк Джон Островски
Композитор Gabriel Prada
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Дата выхода
1 января 2015 Испания
Другие названия
Sixty Spanish Cigarettes

Рейтинг фильма

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