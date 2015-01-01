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60 испанских сигарет — минималистская метафора испанского сурового социально-экономического пейзажа, в котором эмиграция для молодых людей представляется единственным выходом. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Cinema Doc» в Риме. Затем фильм был представлен на одном из старейших киносмотров Европы — Кинофестивале в Хихоне, а также был удостоен Премии имени итальянского кинематографиста Марселино де Баггис за «Художественное решение».
|1 января 2015
|Испания