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Ворон
Цитаты из фильма Ворон
Цитаты из фильма Ворон
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Цитаты
Le docteur Rémy Germain
[осматривает Дениз в своем кабинете]
Дышите теперь.
[приложил голову к её груди и слушает несколько секунд]
Le docteur Rémy Germain
Дышите спокойно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Le docteur Rémy Germain
[смывая кровь с рук] Я спас мать.
Grand-mother
А ребёнка?
Le docteur Rémy Germain
Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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