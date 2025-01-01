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Киноафиша Фильмы Ворон Цитаты из фильма Ворон

Цитаты из фильма Ворон

Le docteur Rémy Germain [осматривает Дениз в своем кабинете] Дышите теперь.
[приложил голову к её груди и слушает несколько секунд]
Le docteur Rémy Germain Дышите спокойно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Le docteur Rémy Germain [смывая кровь с рук] Я спас мать.
Grand-mother А ребёнка?
Le docteur Rémy Germain Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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