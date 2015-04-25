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Постер фильма Никола Константино. Артефакта
6.9
Киноафиша Фильмы Никола Константино. Артефакта
6.9

Никола Константино. Артефакта

, 2015
Nicola Costantino: La artefacta
Аргентина / документальный / 18+
Постер фильма Никола Константино. Артефакта
6.9

О фильме

Никола Константино — известная скандальная аргентинская художница. У себя на родине она известна провокационными работами, которые неоднозначно изображают прошлое Аргентины. Она варила мыло из жира собственного тела, делала одежду из мужских сосков. Этот фильм — режиссерский дебют Натали Кристиани. Автору удалось показать темный творческий мир Константино, а также ее подготовку к 55 Венецианской Биеннале. Фильм — это не только портрет Константино, он увлекает зрителей и делает их участниками творческого процесса бунтарки.​

В ролях

Nicola Costantino
Self
Режиссер Нэтали Кристиани
Сценарист Nicola Costantino, Нэтали Кристиани
Композитор Leandro Chiappe, Roberto Paci Dalò
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 25 апреля 2015
Дата выхода
25 апреля 2015 Канада
Другие названия
Nicola Costantino: La artefacta, Nicola Costantino: artefakt

Рейтинг фильма

6.9
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