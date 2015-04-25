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Никола Константино — известная скандальная аргентинская художница. У себя на родине она известна провокационными работами, которые неоднозначно изображают прошлое Аргентины. Она варила мыло из жира собственного тела, делала одежду из мужских сосков. Этот фильм — режиссерский дебют Натали Кристиани. Автору удалось показать темный творческий мир Константино, а также ее подготовку к 55 Венецианской Биеннале. Фильм — это не только портрет Константино, он увлекает зрителей и делает их участниками творческого процесса бунтарки.
|25 апреля 2015
|Канада