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Падение дома Ашеров
Падение дома Ашеров, 1928: актеры и роли
La chute de la maison Usher
Падение дома Ашеров
1928 / Франция
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Падение дома Ашеров, 1928: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан Эпштейн
Jean Epstein
В ролях
Жан Дебюкур
Jean Debucourt
Маргарит Ганс
Шарль Лами
Фурнес-Гоффар
Люк Дартанян
Абель Ганс
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