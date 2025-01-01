LucyТы думаешь, мы как карибу, которые переходят реку, хотя знают, что утонут? Мы продолжаем следовать за людьми и вещами. И знаем, что однажды это нас убьёт, но всё равно идём дальше.
RomanНе знаю. Может, это даже хорошо, знаешь? Живёшь свою жизнь и не боишься умереть. Делаешь то, что должен, потому что чаще всего всё складывается так, как должно. Тогда ты не теряешь почву под ногами. Ты не теряешь почву. Ты переходишь реку, взрослеешь и живёшь свободно и с гордостью, потому что перешёл её, хоть и боялся. Ты перешёл реку внутри себя. Ты прошёл через свой страх, потому что это самая большая река, которую надо перейти. Ты прыгаешь в воду, и она тёплая. И это приятно. И люди, которых ты любишь, идут за тобой, а ты идёшь за ними. И может, однажды тебе не повезёт, но это нормально, потому что так устроено. Никто не знает, когда вода поднимется слишком высоко. Ты просто стараешься и надеешься на лучшее. Просто не сдаёшься. Вот что важно.
LucyПрилив становится слишком сильным. Это происходит каждую весну. Они переплывают реку, чтобы добраться до другой стороны, и один ведёт. Второй следует за первым. Третий — за вторым. Иногда их тысячи. Если первый теряет позицию, всё кончено. Второй становится лидером и тоже начинает сдавать позиции. Третий следует за ним и тоже сдаёт. И так продолжается, пока все не утонут.
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Roman[объяснение слов из песни]Духи — это твои родители. И они живут в твоей крови, потому что хотят, чтобы ты продолжал жить. И... они всё время пытаются тебе что-то сказать. А может, если бы ты просто на секунду прислушался к себе, ты бы их услышал.
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Люси[ест кушает из 30-летней банки говядины]На вкус — отстой.
РоманДа, она и должна быть отстойной — это же тушёнка.
LucyЯ бежала по этому тоннелю, и кто-то преследовал меня. Я пыталась убежать, но не могла — ноги словно приросли к земле. А этот человек был прямо за мной. Я кричала, кричала и кричала. Пыталась позвать на помощь, но не могла издать ни звука, и никто не приходил. Он был совсем рядом. Положил руку мне на плечо — и я проснулась.
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LucyТы поедешь со мной на юг? Пожалуйста. Пожалуйста!
RomanЗнаешь, почему я сюда переехал? Потому что сломал лодыжку. Сломал лодыжку... потому что слишком сильно пнул отца в лицо. А пнул я его слишком сильно... потому что он не переставал бить маму и меня, и я хотел показать ему, что я сильнее... и что он больше не сможет творить эту хрень.