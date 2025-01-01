Не знаю. Может, это даже хорошо, знаешь? Живёшь свою жизнь и не боишься умереть. Делаешь то, что должен, потому что чаще всего всё складывается так, как должно. Тогда ты не теряешь почву под ногами. Ты не теряешь почву. Ты переходишь реку, взрослеешь и живёшь свободно и с гордостью, потому что перешёл её, хоть и боялся. Ты перешёл реку внутри себя. Ты прошёл через свой страх, потому что это самая большая река, которую надо перейти. Ты прыгаешь в воду, и она тёплая. И это приятно. И люди, которых ты любишь, идут за тобой, а ты идёшь за ними. И может, однажды тебе не повезёт, но это нормально, потому что так устроено. Никто не знает, когда вода поднимется слишком высоко. Ты просто стараешься и надеешься на лучшее. Просто не сдаёшься. Вот что важно.